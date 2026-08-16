Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά κατά Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέρασαν τη γραμμή οριοθέτησης

Προειδοποιητικά πυρά έριξαν την περασμένη εβδομάδα οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, όταν Βορειοκορεάτες στρατιώτες πέρασαν τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης (MDL) στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σύμφωνα με το Yonhap, που επικαλείται ανώνυμη πηγή, αρκετοί Βορειοκορεάτες στρατιώτες διέσχισαν τη γραμμή οριοθέτησης στην ανατολική περιοχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. Πρόκειται για την πρώτη αναφερόμενη παραβίαση της MDL από τον βορειοκορεατικό στρατό φέτος.

Οι στρατιώτες φέρεται να πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή όταν πέρασαν τη γραμμή. Ο στρατός της Νότιας Κορέας προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα οι Βορειοκορεάτες να επιστρέψουν στην πλευρά τους.

Μετά την επιστροφή τους δεν καταγράφηκε κάποια άλλη ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Βόρεια Κορέα είχε παραβιάσει τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης 17 φορές το 2025, σύμφωνα με το Yonhap.

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο παραμένει υψηλή, ενώ οι δύο χώρες εξακολουθούν τεχνικά να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο πόλεμος της Κορέας, που διήρκεσε από το 1950 έως το 1953, τερματίστηκε με ανακωχή και όχι με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης.

Πηγή: Reuters