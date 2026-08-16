Ρέθυμνο: Ισραηλινοί τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

Snapshot Η φωτιά στα Σέλλια Ρεθύμνου ξεκίνησε από μπάρμπεκιου που έκαναν Ισραηλινοί τουρίστες σε βίλα που είχαν νοικιάσει.

Η φωτιά προκάλεσε την εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδας και έκαψε κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις χωρίς ζημιές σε σπίτια.

Στην πυρόσβεση συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα.

Τρία άτομα προσήχθησαν και ένας 35χρονος συνελήφθη, με τον τελευταίο να οδηγείται στον Εισαγγελέα.

Οι τουρίστες είχαν προειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας να μην χρησιμοποιήσουν το μπάρμπεκιου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά αγνόησαν την προειδοποίηση. Snapshot powered by AI

Από μπάρμπεκιου που έκαναν τουρίστες φέρεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στα Σέλλια Ρεθύμνου και προκάλεσε την εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδας.

Η φωτιά έκαψε κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια, ωστόσο προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχείρησαν με 38 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και τέσσερα ελικόπτερα.

Από μπάρμπεκιου προκλήθηκε η φωτιά

Όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μπάρμπεκιου που έκαναν τουρίστες από το Ισραήλ, η οποίοι είχαν νοικιάσει μία βίλα στην περιοχή. Τρία άτομα προσήχθησαν σχετικά με την έναρξη της φωτιάς, ενώ ένας 35χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το neakriti, οι τουρίστες είχαν προειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος τους απαγόρευσε να χρησιμοποιήσουν το μπάρμπεκιου. Παρόλα αυτά εκείνοι δεν άκουσαν με αποτέλεσμα τις τραγικές συνέπειες.

Ο ιδιοκτήτης της βίλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την πυρκαγιά και τις συνέπειές της, ζητώντας συγγνώμη από τους κατοίκους που έζησαν στιγμές αγωνίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη ψυχική φόρτιση αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους εσάς μετά το σοβαρό περιστατικό της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή μας.

Οι εικόνες της φωτιάς, οι ελαιώνες και οι περιουσίες που υπέστησαν ζημιές, η αγωνία των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να κινδυνεύουν, αλλά και η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των αρμόδιων αρχών και των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν, με έχουν συγκλονίσει.

Τα Σέλλια δεν είναι για μένα απλώς ένας τόπος όπου βρίσκεται ένα ακίνητό μου. Είναι ο τόπος μας. Είναι οι άνθρωποί μας, οι μνήμες μας, οι περιουσίες και οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Είναι ένας τόπος με τον οποίο αισθάνομαι βαθιά δεμένος. Και γι' αυτό, παρότι δεν βρίσκομαι καθημερινά εκεί, αισθάνομαι έντονα την αγωνία και τη στενοχώρια που προκάλεσε αυτό το γεγονός.

Από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η φωτιά συνδέεται με χρήση του μπάρμπεκιου από επισκέπτες που φιλοξενούνταν στο ακίνητό μου, σε μια ημέρα κατά την οποία επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Θέλω να αναφέρω ότι στους επισκέπτες επισημαίνεται τόσο κατά την άφιξή τους, όσο και γραπτώς η απαγόρευση χρήσης του μπάρμπεκιου όταν επικρατούν άνεμοι στην περιοχή.

Παρά τις οδηγίες αυτές, το περιστατικό συνέβη και οι συνέπειές του ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Δεν έχω πρόθεση να προκαταλάβω το έργο των αρμόδιων αρχών, ούτε για να αποδώσω ευθύνες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εκείνες που θα διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά.

Γράφω όμως γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τη βαθιά μου λύπη για όσα συνέβησαν και, πάνω απ' όλα, για την αγωνία και τον φόβο που έζησαν οι συγχωριανοί μου.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι αισθάνθηκαν ότι κινδύνευε η ζωή τους, το σπίτι τους ή η περιουσία τους. Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε, για κάθε περιουσία που υπέστη ζημιές και για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην κοινωνία μας.

Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με συγκλονίζει η σκέψη ότι άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους φοβούμενοι για τη ζωή και την περιουσία τους.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις αρμόδιες αρχές, τους εθελοντές και όλους τους κατοίκους που κινητοποιήθηκαν και έδωσαν τη μάχη για να προστατεύσουν τον τόπο μας. Η προσπάθειά τους αξίζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί για όλους μας μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και σε ημέρες ισχυρών ανέμων, μια ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή.

Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, θα είμαι δίπλα στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές και θα στηρίξω κάθε προσπάθεια που θα γίνει για την αποκατάσταση των συνεπειών του περιστατικού και για τη διεκδίκηση κάθε νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται.

Δεν μπορώ να αλλάξω όσα συνέβησαν. Μπορώ όμως να σταθώ απέναντί τους με σεβασμό, ειλικρίνεια και διάθεση ουσιαστικής συμπαράστασης.

Γιατί, τελικά, πέρα από τις περιουσίες και τις ιδιοκτησίες, αυτό που έχει σημασία είναι ο τόπος μας και οι άνθρωποί του.

Και τα Σέλλια είναι ένας τόπος που αγαπάμε και που έχουμε όλοι χρέος να προστατεύουμε.

Με ειλικρινή λύπη, σεβασμό και αγάπη για τον τόπο μας.»

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