Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων

Οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν τον τραυματισμό πολλών μελών της ισλαμιστικής οργάνωσης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην επαρχία Ταΐζ της Υεμένης.
  • Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 15 Αυγούστου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Πολλοί ακόμη μαχητές των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων διοικητών πεδίου, τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές.
  • Η πληροφορία προέρχεται από το πρακτορείο ειδήσεων που ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.
Snapshot powered by AI

Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Χούθι κατά των κυβερνητικών δυνάμεων τις Υεμένης, υπήρξε απάντηση που προκάλεσε τουλάχιστον τρεις θανάτους μελών της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην επαρχία Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το Σάββατο 15/8.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, το οποίο ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών μαχητών των Χούθι.

Από τις αεροπορικές επιδρομές φέρεται να τραυματίστηκαν επίσης αρκετά ακόμη μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:40ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο βορειοδυτικό Λεόν

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ταχύπλοο έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένο ιστιοπλόο στην Ερέτρια - Δύο τραυματίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο προπάππους της - Της φόρεσε την ιατρική ποδιά

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Πέντε νέοι νεοσσοί για το σπάνιο «πουλί-γραμματέας» – Ιστορική επιτυχία αναπαραγωγής

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κατάρ αρνείται τη σύλληψη τριών Ιρανών πιλότων

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μασαχουσέτη: Δήμαρχος συνελήφθη για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. δολαρίων από τα κονδύλια για την πανδημία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Το πείραμα της Σουμάτρας που έσωσε τους ουρακοτάγκους από την εξαφάνιση

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Influencer παραφυσικού περιεχομένου, νεκρή σε τροχαίο αφού κατέστρεψε το «καταραμένο» άγαλμα

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακριβώς

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο προπάππους της - Της φόρεσε την ιατρική ποδιά

20:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ