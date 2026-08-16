Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων

Snapshot Τρεις μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην επαρχία Ταΐζ της Υεμένης.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 15 Αυγούστου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πολλοί ακόμη μαχητές των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων διοικητών πεδίου, τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές.

Η πληροφορία προέρχεται από το πρακτορείο ειδήσεων που ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης. Snapshot powered by AI

Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Χούθι κατά των κυβερνητικών δυνάμεων τις Υεμένης, υπήρξε απάντηση που προκάλεσε τουλάχιστον τρεις θανάτους μελών της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην επαρχία Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το Σάββατο 15/8.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, το οποίο ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών μαχητών των Χούθι.

Από τις αεροπορικές επιδρομές φέρεται να τραυματίστηκαν επίσης αρκετά ακόμη μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και διοικητές πεδίου.

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