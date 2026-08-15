Αγγλία: Πέντε νέοι νεοσσοί για το σπάνιο «πουλί-γραμματέας» – Ιστορική επιτυχία αναπαραγωγής

Snapshot Στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ καταγράφηκε για πρώτη φορά η αναπαραγωγή του σπάνιου πουλιού-γραμματέα μετά από 95 χρόνια λειτουργίας.

Γεννήθηκαν πέντε υγιή νεοσσοί στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος προστασίας, με τη συνολική ευρωπαϊκή δεξαμενή να αριθμεί μόλις 79 άτομα.

Οι τεχνικές αναπαραγωγής που αναπτύχθηκαν στο Τσέστερ μπορούν να βοηθήσουν και άλλους ζωολογικούς κήπους να βελτιώσουν την αναπαραγωγική τους επιτυχία.

Ο πληθυσμός του πουλιού-γραμματέα έχει μειωθεί σημαντικά και εκτιμάται σε περίπου 6.700 άτομα στη φύση, με το είδος να κατατάσσεται στα «Κινδυνεύοντα» στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Η παρακολούθηση και κοινοποίηση των δεδομένων για τους νεοσσούς θα συμβάλει στην ενίσχυση του πληθυσμού ασφαλείας σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Snapshot powered by AI

Μια ιστορική επιστημονική επιτυχία σημειώθηκε στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ στην Αγγλία, καθώς για πρώτη φορά στα 95 χρόνια λειτουργίας του επιτεύχθηκε η αναπαραγωγή του «πουλιού-γραμματέα», ενός από τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα αρπακτικά της Αφρικής.

Η γέννηση πέντε υγιών νεοσσών εντάσσεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος προστασίας και διατήρησης, με τη διοίκηση του πάρκου να κάνει λόγο για ένα «επίτευγμα-ορόσημο» που μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον του απειλούμενου αυτού είδους.

Διεθνείς προσπάθειες για ένα σπάνιο είδος

Γονείς των πέντε νεοσσών είναι ο Τζον και η Τζολίν, δύο πτηνά που μεταφέρθηκαν στο Τσέστερ στο πλαίσιο συντονισμένων διεθνών δράσεων. Στη συνολική ευρωπαϊκή δεξαμενή αναπαραγωγής καταγράφονται μόλις 79 άτομα του είδους, ενώ τον τελευταίο χρόνο είχαν γεννηθεί μόλις τρεις άλλοι νεοσσοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν εδώ στο Τσέστερ μπορούν πλέον να βοηθήσουν κι άλλους ζωολογικούς κήπους να ενισχύσουν την αναπαραγωγική τους επιτυχία», ανέφερε ο φροντιστής πτηνών του κήπου, Τζέιμι Κάρτραϊτ-Στοκ, εξαρτώντας τη σημασία της εξέλιξης για την επιστημονική κοινότητα.

Ο «τοξότης των φιδιών» και η απειλή εξαφάνισης

Το «πουλί-γραμματέας», ονομασία που σημαίνει «ο τοξότης των φιδιών», αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα αρπακτικά παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τους αετούς και τα γεράκια, κυνηγά κυρίως βαδίζοντας στις αφρικανικές λιβαδικές εκτάσεις, ενώ εξουδετερώνει δηλητηριώδη φίδια με δυνατά λακτίσματα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσμός τους έχει υποστεί δραματική μείωση, με τα άτομα που απομένουν στη φύση να υπολογίζονται σε μόλις 6.700. Η συρρίκνωση των φυσικών τους οικοσυστημάτων λόγω της επέκτασης της γεωργίας και της αστικοποίησης έχει κατατάξει το είδος στα «Κινδυνεύοντα» της Κόκκινης Λίστας της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του τμήματος πτηνών του ζωολογικού κήπου, Άντριου Όουεν, η παρακολούθηση και η κοινοποίηση των δεδομένων από την ανάπτυξη των νέων νεοσσών θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του πληθυσμού ασφαλείας που φιλοξενείται σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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