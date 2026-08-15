Το Κατάρ αρνείται τη σύλληψη τριών Ιρανών πιλότων

Snapshot Το Κατάρ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κράτησης τριών Ιών πιλότων.

Οι πιλότοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ και μετά από επικοινωνία χωρίς απάντηση λήφθηκαν μέτρα άμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης του Κατάρ βρήκαν τα πτώματα των πιλότων και συντόνισαν την παράδοση των σορών με την ιρανική πλευρά.

Οι ισχυρισμοί περί σύλληψης των πιλότων αμφισβητούνται από το Κατάρ, παρά τις ανακοινώσεις του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για την κράτηση των Ιρανών πιλότων και εκφράζουμε την έκπληξή μας για τη δημοσίευση αυτών των παραπλανητικών δηλώσεων, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία και σε μια περίοδο που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες και τα μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ Μοχάμεντ αλ-Ανσάρι.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε ότι μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του Κατάρ από τους πιλότους, επικοινώνησαν μαζί τους και ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε και η διαδρομή του στόχου. Αφού τηρήσαμε τους κανόνες εμπλοκής και επικοινωνήσαμε μαζί τους χωρίς να λάβουμε απάντηση, λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε το έδαφός μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου.

«Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης του Κατάρ ολοκλήρωσαν το καθήκον τους να αναζητήσουν τα πτώματα των πιλότων. «Η κυβέρνηση του Κατάρ επικοινώνησε επίσης με την ιρανική πλευρά για να συντονίσει την παράδοση της σορού ενός από τους πιλότους που βρέθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» δήλωσε ο αλ-Ανσάρι.

Νωρίτερα, ο διοικητής της Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι τρεις πιλότοι του στρατού των οποίων τα μαχητικά αεροσκάφη Su-24 καταρρίφθηκαν κατά τις επιθέσεις του Μαρτίου συνελήφθησαν από τις δυνάμεις του Κατάρ.