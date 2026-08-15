Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο

Αυτοψία στις παιδικές χαρές του Ρεθύμνου

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Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένες παιδικές χαρές στον Δήμο Ρεθύμνης, με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

Στο επίκεντρο μπαίνει η κατάσταση στις παιδικές χαρές του Δήμου Ρεθύμνης, με την προσβασιμότητα και την ασφάλεια να αποτελούν βασικά ζητήματα για παιδιά και γονείς.

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