Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

Το πριγκιπάτο σπάει μια ιδιαιτερότητα που το είχε αφήσει πίσω σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς βασιλικούς Οίκους που είχαν ήδη αναθεωρήσει τα συστήματα διαδοχής τους. 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Λιχτενστάιν κατήργησε νόμο που απαγόρευε στις γυναίκες να διεκδικούν τον θρόνο, υιοθετώντας απόλυτη πρωτότοκη διαδοχή.
  • Η αλλαγή εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων από το οικογενειακό συμβούλιο του Πριγκιπάτου και ανακοίνωσε ο πρίγκιπας-αντιβασιλέας Αλόις.
  • Η νέα σειρά διαδοχής επιτρέπει στις πριγκίπισσες να διεκδικούν τον θρόνο με τους ίδιους όρους όπως οι αδελφοί τους, ξεπερνώντας προηγούμενα ευρωπαϊκά συστήματα με προτίμηση στους άνδρες.
  • Η διαδοχή βασίζεται στο δίκαιο του Πριγκιπικού Οίκου και όχι σε κρατικό νόμο ή λαϊκή ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας την αυτονομία της μοναρχίας.
  • Η απόφαση γίνεται σε μια περίοδο αμφισβήτησης των ευρέων εξουσιών του πρίγκιπα στο μικρό ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο διατηρεί σημαντικές μοναρχικές αρμοδιότητες.
Snapshot powered by AI

Το Λιχτενστάιν ανακοίνωσε το Σάββατο 15 Αυγούστου την κατάργηση του νόμου, που απαγόρευε τη διεκδίκηση του θρόνου από τις γυναίκες, τον τελευταίο αποκλεισμό που εξακολουθούσε να ισχύει σε μια κληρονομική ευρωπαϊκή μοναρχία.

Εκτός Ευρώπης, Ιορδανία ή Ιαπωνία, οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας εξακολουθούν να μην έχουν καμία πιθανότητα να αναλάβουν τον θρόνο.

Ο πρίγκιπας- αντιβασιλέας Αλόις ανακοίνωσε κατά την Εθνική Εορτή του Πριγκιπάτου ότι θα μεταβεί από την πατρική πρωτότοκη διαδοχή στην απόλυτη πρωτότοκη διαδοχή, αφού το οικογενειακό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου ενέκρινε τη μεταρρύθμιση την Τετάρτη με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει προς το παρόν την άμεση διαδοχή, καθώς ο υποτιθέμενος διάδοχος παραμένει ο πρίγκιπας Ιωσήφ Βένζελ, γεννημένος το 1995, ο πρώτος γιος του Αλόις και της πριγκίπισσας - διάδοχου Σοφίας.

Η νέα σειρά διαδοχής του Λιχτενστάιν

Μέχρι τώρα, το στέμμα προοριζόταν αποκλειστικά για τους αρσενικούς απογόνους μέσω της αρσενικής γραμμής. Με τη μεταρρύθμιση, οι μελλοντικές πριγκίπισσες θα μπορούν να ενταχθούν στη σειρά διαδοχής υπό τους ίδιους όρους με τους αδελφούς τους, γεγονός που μετατρέπει το Λιχτενστάιν σε μια περίπτωση αντίθετη από αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα: από τη μοναδική εν ενεργεία μοναρχία της Ευρώπης που απέκλειε εντελώς τις γυναίκες, θα εφαρμόσει πλέον έναν κανόνα πιο προοδευτικό ακόμη και από τον ισπανικό.

Η Ισπανία διατηρεί την προτίμηση του άνδρα έναντι της γυναίκας εντός του ίδιου βαθμού συγγένειας, ενώ και το Μονακό διατηρεί επίσης ένα σύστημα προτίμησης των ανδρών. Το αλπικό πριγκιπάτο σπάει έτσι μια ιδιαιτερότητα που το είχε αφήσει πίσω σε σχέση με τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Δανία, το Λουξεμβούργο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είχαν ήδη αναθεωρήσει τα συστήματα διαδοχής τους.

Η σημασία της ανακοίνωσης δεν έγκειται μόνο στη συμβολική εμβέλεια της μεταρρύθμισης. Η διαδοχή στο θρόνο δεν εξαρτάται από νόμο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση ούτε από λαϊκή ψηφοφορία, αλλά από το δικό του δίκαιο του Πριγκιπικού Οίκου, ένα οικογενειακό κανονιστικό πλαίσιο με αιώνες ιστορίας και συνταγματική αναγνώριση. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί το γεγονός ότι η πρωτοβουλία προήλθε από τον ίδιο τον βασιλεύοντα οίκο.

Ο Οίκος του Λιχτενστάιν έχει μια ιστορία που προηγείται του ίδιου του Κράτους. Η οικογένεια πήρε το όνομά της από ένα κάστρο νότια της Βιέννης που της ανήκε ήδη τον 12ο αιώνα, έλαβε το 1608 τον τίτλο των πριγκίπων της Ιερής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εδραίωσε την εδαφική της βάση μετά την απόκτηση του Σέλλενμπεργκ και του Βαντούζ. Το 1719, ο αυτοκράτορας Κάρολος VI ένωσε τα δύο εδάφη σε ένα ενιαίο πριγκιπάτο και αναγνώρισε την κυριαρχία του.

Η μοναρχική εξουσία στο Λιχτενστάιν

Η παρέμβαση του Αλόις συνέπεσε με μια περίοδο εσωτερικής διαμαρτυρίας λόγω των ευρέων προνομίων του ως de facto αρχηγού κράτους, θέση την οποία ασκεί από το 2004 κατόπιν εξουσιοδότησης του πατέρα του, Χανς-Άνταμ Β΄, ο οποίος κατέχει επίσημα τον θρόνο από το 1989. Το Σύνταγμα του Πριγκιπάτου του απονέμει την εξουσία να διορίζει δικαστές, να απομακρύνει μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας, να χορηγεί χάρη και να ασκεί βέτο σε νόμους.

Στο μικρό κράτος της Κεντρικής Ευρώπης, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία και έχει πάνω από 40.000 κατοίκους, η επίσημη δεξίωση στο κάστρο του Βαντούζ διατήρησε φέτος το ίδιο τελετουργικό με ομιλίες, πρόποση, γεύμα και παραδοσιακή μουσική, αλλά η ανακοίνωση σχετικά με τη διαδοχή ήρθε σε μια στιγμή που ένα μέρος του πληθυσμού αμφισβητεί ήδη σε ποιο βαθμό η μοναρχία πρέπει να διατηρεί εξουσίες που σε άλλες ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες έχουν από καιρό περιοριστεί σε λειτουργίες εκπροσώπησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Το πείραμα της Σουμάτρας που έσωσε τους ουρακοτάγκους από την εξαφάνιση

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Influencer παραφυσικού περιεχομένου, νεκρή σε τροχαίο αφού κατέστρεψε το «καταραμένο» άγαλμα

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Βριλήσσια: Έβαζαν φωτιά στο δάσος για «challenge» - Ταυτοποιήθηκαν τρεις 13χρονοι

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές - Στα δίκτυα ηλεκτροδότησης αποδίδεται το 78% των καμένων εκτάσεων το φετινό καλοκαίρι

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές στιγμές στην Κολομβία: Βγάζουν ζωντανή 3χρονη από τα ερείπια μετά από 100 ώρες

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών με πάνω από 324 κιλά κάνναβης

20:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο (Video)

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: 294 νεκροί, 4.000 τραυματίες και σχεδόν 400 αγνοούμενοι 

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό μπουρίνι «σάρωσε» τη Μάνη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια- Πλημμύρισαν σπίτια

20:16WHAT THE FACT

Ένα φίδι στο κοτέτσι, αλλά «γεύμα» ο ποντικός

20:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Αηδονά: «Τέλος καλό, όλα καλά», για την υγεία της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Influencer παραφυσικού περιεχομένου, νεκρή σε τροχαίο αφού κατέστρεψε το «καταραμένο» άγαλμα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που γρονθοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό μπουρίνι «σάρωσε» τη Μάνη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια- Πλημμύρισαν σπίτια

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακριβώς

20:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

12:54NEWSBOMB

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρώσια βάζει στο στόχαστρο την Τουρκία για προμήθεια όπλων στην Ουκρανία - «Άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ