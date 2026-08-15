Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

Snapshot Το Λιχτενστάιν κατήργησε νόμο που απαγόρευε στις γυναίκες να διεκδικούν τον θρόνο, υιοθετώντας απόλυτη πρωτότοκη διαδοχή.

Η αλλαγή εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων από το οικογενειακό συμβούλιο του Πριγκιπάτου και ανακοίνωσε ο πρίγκιπας-αντιβασιλέας Αλόις.

Η νέα σειρά διαδοχής επιτρέπει στις πριγκίπισσες να διεκδικούν τον θρόνο με τους ίδιους όρους όπως οι αδελφοί τους, ξεπερνώντας προηγούμενα ευρωπαϊκά συστήματα με προτίμηση στους άνδρες.

Η διαδοχή βασίζεται στο δίκαιο του Πριγκιπικού Οίκου και όχι σε κρατικό νόμο ή λαϊκή ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας την αυτονομία της μοναρχίας.

Η απόφαση γίνεται σε μια περίοδο αμφισβήτησης των ευρέων εξουσιών του πρίγκιπα στο μικρό ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο διατηρεί σημαντικές μοναρχικές αρμοδιότητες. Snapshot powered by AI

Το Λιχτενστάιν ανακοίνωσε το Σάββατο 15 Αυγούστου την κατάργηση του νόμου, που απαγόρευε τη διεκδίκηση του θρόνου από τις γυναίκες, τον τελευταίο αποκλεισμό που εξακολουθούσε να ισχύει σε μια κληρονομική ευρωπαϊκή μοναρχία.

Εκτός Ευρώπης, Ιορδανία ή Ιαπωνία, οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας εξακολουθούν να μην έχουν καμία πιθανότητα να αναλάβουν τον θρόνο.

Ο πρίγκιπας- αντιβασιλέας Αλόις ανακοίνωσε κατά την Εθνική Εορτή του Πριγκιπάτου ότι θα μεταβεί από την πατρική πρωτότοκη διαδοχή στην απόλυτη πρωτότοκη διαδοχή, αφού το οικογενειακό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου ενέκρινε τη μεταρρύθμιση την Τετάρτη με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει προς το παρόν την άμεση διαδοχή, καθώς ο υποτιθέμενος διάδοχος παραμένει ο πρίγκιπας Ιωσήφ Βένζελ, γεννημένος το 1995, ο πρώτος γιος του Αλόις και της πριγκίπισσας - διάδοχου Σοφίας.

Η νέα σειρά διαδοχής του Λιχτενστάιν

Μέχρι τώρα, το στέμμα προοριζόταν αποκλειστικά για τους αρσενικούς απογόνους μέσω της αρσενικής γραμμής. Με τη μεταρρύθμιση, οι μελλοντικές πριγκίπισσες θα μπορούν να ενταχθούν στη σειρά διαδοχής υπό τους ίδιους όρους με τους αδελφούς τους, γεγονός που μετατρέπει το Λιχτενστάιν σε μια περίπτωση αντίθετη από αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα: από τη μοναδική εν ενεργεία μοναρχία της Ευρώπης που απέκλειε εντελώς τις γυναίκες, θα εφαρμόσει πλέον έναν κανόνα πιο προοδευτικό ακόμη και από τον ισπανικό.

Η Ισπανία διατηρεί την προτίμηση του άνδρα έναντι της γυναίκας εντός του ίδιου βαθμού συγγένειας, ενώ και το Μονακό διατηρεί επίσης ένα σύστημα προτίμησης των ανδρών. Το αλπικό πριγκιπάτο σπάει έτσι μια ιδιαιτερότητα που το είχε αφήσει πίσω σε σχέση με τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Δανία, το Λουξεμβούργο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είχαν ήδη αναθεωρήσει τα συστήματα διαδοχής τους.

Η σημασία της ανακοίνωσης δεν έγκειται μόνο στη συμβολική εμβέλεια της μεταρρύθμισης. Η διαδοχή στο θρόνο δεν εξαρτάται από νόμο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση ούτε από λαϊκή ψηφοφορία, αλλά από το δικό του δίκαιο του Πριγκιπικού Οίκου, ένα οικογενειακό κανονιστικό πλαίσιο με αιώνες ιστορίας και συνταγματική αναγνώριση. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί το γεγονός ότι η πρωτοβουλία προήλθε από τον ίδιο τον βασιλεύοντα οίκο.

Ο Οίκος του Λιχτενστάιν έχει μια ιστορία που προηγείται του ίδιου του Κράτους. Η οικογένεια πήρε το όνομά της από ένα κάστρο νότια της Βιέννης που της ανήκε ήδη τον 12ο αιώνα, έλαβε το 1608 τον τίτλο των πριγκίπων της Ιερής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εδραίωσε την εδαφική της βάση μετά την απόκτηση του Σέλλενμπεργκ και του Βαντούζ. Το 1719, ο αυτοκράτορας Κάρολος VI ένωσε τα δύο εδάφη σε ένα ενιαίο πριγκιπάτο και αναγνώρισε την κυριαρχία του.

Η μοναρχική εξουσία στο Λιχτενστάιν

Η παρέμβαση του Αλόις συνέπεσε με μια περίοδο εσωτερικής διαμαρτυρίας λόγω των ευρέων προνομίων του ως de facto αρχηγού κράτους, θέση την οποία ασκεί από το 2004 κατόπιν εξουσιοδότησης του πατέρα του, Χανς-Άνταμ Β΄, ο οποίος κατέχει επίσημα τον θρόνο από το 1989. Το Σύνταγμα του Πριγκιπάτου του απονέμει την εξουσία να διορίζει δικαστές, να απομακρύνει μέλη της Εκτελεστικής Εξουσίας, να χορηγεί χάρη και να ασκεί βέτο σε νόμους.

Στο μικρό κράτος της Κεντρικής Ευρώπης, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία και έχει πάνω από 40.000 κατοίκους, η επίσημη δεξίωση στο κάστρο του Βαντούζ διατήρησε φέτος το ίδιο τελετουργικό με ομιλίες, πρόποση, γεύμα και παραδοσιακή μουσική, αλλά η ανακοίνωση σχετικά με τη διαδοχή ήρθε σε μια στιγμή που ένα μέρος του πληθυσμού αμφισβητεί ήδη σε ποιο βαθμό η μοναρχία πρέπει να διατηρεί εξουσίες που σε άλλες ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες έχουν από καιρό περιοριστεί σε λειτουργίες εκπροσώπησης.