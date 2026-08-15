Ινδονησία: Το πείραμα της Σουμάτρας που έσωσε τους ουρακοτάγκους από την εξαφάνιση

Snapshot Πριν από 15 χρόνια ξεκίνησε στην Σουμάτρα ένα πρόγραμμα απελευθέρωσης διασωσμένων ουρακοτάγκων σε προστατευόμενο δάσος χωρίς προηγούμενο πληθυσμό του είδους.

Οι ουρακοτάγκοι που απελευθερώθηκαν ήταν είτε ορφανά υπό ανθρώπινη φροντίδα είτε διασωσμένοι από αιχμαλωσία ή συγκρούσεις.

Σήμερα, ο πληθυσμός των ουρακοτάγκων στο Φυσικό Καταφύγιο Τζάνθο επιβιώνει, αναπαράγεται και δημιουργεί μια νέα γενιά άγριων ζώων.

Τουλάχιστον 10 μωρά ουρακοτάγκων έχουν ήδη γεννηθεί στο καταφύγιο, παρά το βραδύ ρυθμό αναπαραγωγής του είδους.

Από το 2011 έχουν επανενταχθεί στο δάσος Τζάνθο σχεδόν 200 ουρακοτάγκοι, καθιστώντας το καταφύγιο έναν ενεργό βιότοπο για το απειλούμενο είδος. Snapshot powered by AI

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, περιβαλλοντολόγοι ξεκίνησαν ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, απελευθερώνοντας διασωσμένους ουρακοτάγκους σε ένα προστατευόμενο δάσος της Σουμάτρας, όπου μέχρι τότε δεν υπήρχαν άλλα άτομα του είδους τους. Ορισμένα από τα ζώα αυτά ήταν ορφανά που είχαν μεγαλώσει υπό ανθρώπινη φροντίδα, ενώ άλλα είχαν διασωθεί από συνθήκες αιχμαλωσίας ή συγκρούσεων, απαιτώντας μήνες ή και χρόνια αποκατάστασης πριν καταστούν έτοιμα για την επιστροφή στη φύση.

Σήμερα, το φιλόδοξο αυτό πείραμα στο Φυσικό Καταφύγιο Τζάνθο της επαρχίας Ατσέχ στην Ινδονησία καταγράφει θεαματική επιτυχία. Τα διασωσμένα ζώα όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αναπαράγονται και δημιουργούν από την αρχή έναν νέο πληθυσμό του κρίσιμα απειλούμενου ουρακοτάγκου της Σουμάτρας.

Από την επανένταξη στη γέννηση στη φύση

Η απελευθέρωση των ουρακοτάγκων αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Στη φύση, τα νεαρά άτομα παραμένουν για χρόνια δίπλα στις μητέρες τους, μαθαίνοντας απαραίτητες δεξιότητες επιβίωσης, όπως η αναζήτηση τροφής, η κατασκευή φωλιάς στα δέντρα και η πλοήγηση στον τροπικό αστερισμό. Όταν τα διασωσμένα ζώα αποδείξουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτόνομα, μεταφέρονται στο ασφαλές περιβάλλον του Τζάνθο.

Η ουσιαστική καμπή του προγράμματος ήρθε όταν οι θηλυκοί ουρακοτάγκοι άρχισαν να γεννούν. Τα νέα μικρά δεν μεταφέρθηκαν από κάποια εγκατάσταση, αλλά γεννήθηκαν πλήρως ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ένα ελπιδοφόρο μέλλον για ένα απειλούμενο είδος

Δεδομένου ότι οι ουρακοτάγκοι γεννούν ένα μόνο μικρό ανά αρκετά χρόνια —έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ κυήσεων στα θηλαστικά— η αύξηση του πληθυσμού τους είναι συνήθως βραδεία. Ωστόσο, οι ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 10 μωρά έχουν ήδη γεννηθεί στο καταφύγιο.

Από το 2011, το Πρόγραμμα Προστασίας Ουρακοτάγκων Σουμάτρας έχει μεταφέρει σχεδόν 200 άτομα στο δάσος Τζάνθο. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας χώρος απελευθέρωσης ταλαιπωρημένων ζώων έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν δυναμικό βιότοπο, όπου μια νέα γενιά άγριων ουρακοτάγκων μεγαλώνει και ευδοκιμεί ελεύθερη.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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