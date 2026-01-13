Από την αιχμαλωσία στην ελευθερία: Η συγκινητική επιστροφή ενός ουρακοτάγκου στη ζούγκλα του Βόρνεο

Ένας θηλυκός ουρακοτάγκος, που είχε πέσει θύμα παράνομης αιχμαλωσίας σε νεαρή ηλικία, επέστρεψε επιτέλους στο φυσικό του περιβάλλον έπειτα από τέσσερα χρόνια εντατικής εκπαίδευσης στο «Σχολείο της Ζούγκλας».

Η ιστορία του θηλυκού ουρακοτάγκου, ονόματι Σάρλοτ ξεκίνησε με τον πιο σκληρό τρόπο. Εντοπίστηκε αλυσοδεμένη στα δοκάρια μιας ξύλινης καλύβας στην ινδονησιακή πλευρά του Βόρνεο, καταδικασμένη σε μια ζωή δυστυχίας. Τη σωτηρία της ανέλαβε η Συμμαχία Διάσωσης Ουρακοτάγκων του Βόρνεο (BORA), σε συνεργασία με το Υπουργείο Δασών και Περιβάλλοντος της Ινδονησίας, μεταφέροντάς τη σε κέντρο αποκατάστασης που διαχειρίζεται η οργάνωση The Orangutan Project (OP).

Μια δεύτερη ευκαιρία

Το κέντρο αποκατάστασης, γνωστό ως «Jungle School», αποτελεί ζωτικό καταφύγιο για ζώα που έχουν πέσει θύματα λαθρεμπορίου. Όταν οι ουρακοτάγκοι απομακρύνονται βίαια από το περιβάλλον τους, χάνουν την κρίσιμη περίοδο εκμάθησης δεξιοτήτων επιβίωσης.

«Οι ουρακοτάγκοι έχουν μία από τις μεγαλύτερες περιόδους παιδικής ηλικίας στον κόσμο των ζώων», εξηγούν οι υπεύθυνοι του OP. «Τα μωρά γεννιούνται χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Μαθαίνουν τα πάντα από τις μητέρες τους: από το τι να φάνε και πώς να αποφεύγουν τους θηρευτές, μέχρι το πώς να χτίζουν φωλιές και να σκαρφαλώνουν στα δέντρα».

Τέσσερα χρόνια άσκησης

Αν και η αρχή της ιστορίας της είναι οδυνηρή, η Σάρλοτ κατάφερε να μεταμορφωθεί από ένα τρομοκρατημένο ορφανό σε έναν χαρούμενο και γενναίο ουρακοτάγκο. Οι φροντιστές της πήραν τον ρόλο της μητέρας της, διδάσκοντάς της πώς να αναζητά τροφή για τερμίτες και πώς να κινείται με ασφάλεια στο δάσος.

Η διαδικασία αυτή διήρκεσε από το 2021 έως το 2025. Αφού εξάσκησε τις ικανότητές της σε ένα προστατευμένο δασικό νησί, η Σάρλοτ απελευθερώθηκε τελικά στο οικοσύστημα Busang στο Ανατολικό Βόρνεο.

Αισιοδοξία για το μέλλον

«Η ομάδα μας είναι σίγουρη ότι η Σάρλοτ θα ευδοκιμήσει στο νέο της σπίτι», αναφέρει η οργάνωση. «Οι δασικές της δεξιότητες είναι εξαιρετικές. Υπάρχει μάλιστα μεγάλη πιθανότητα να συναντήσει παλιούς της γνώριμους από το "Σχολείο", όπως τη Μαίρη, τον Τζότζο και την Πόπι, που απελευθερώθηκαν πρόσφατα στην ίδια περιοχή».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

