Η πρώτη πανελλήνια μαθητική αποστολή στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Στις 25 Μαρτίου του 2026, μια ομάδα 25 μαθητών από όλη την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο συνέδριο "Change the World MUN" στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την πρώτη πανελλήνια μαθητική αποστολή που έχει επιλεγεί για να συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου εντός της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η αποστολή αυτή δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Οι 25 έφηβοι (13-17 ετών) που επιλέχθηκαν, θα κληθούν να λειτουργήσουν ως διπλωμάτες, συζητώντας και προτείνοντας λύσεις για τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, εκεί ακριβώς όπου λαμβάνονται οι παγκόσμιες αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, κ. Αγλαΐα Μπαλτά, επισφραγίζοντας έτσι τον επίσημο χαρακτήρα της προσπάθειας.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται η Novus Mente, ένας εκπαιδευτικός φορέας από τη Θεσσαλονίκη που εργάζεται για την ενδυνάμωση των νέων. Με κεντρικό στόχο να μη μείνει κανένα παιδί στο περιθώριο λόγω οικονομικών ή γεωγραφικών παραγόντων, η Novus Mente φέρνει κοντά μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, απομακρυσμένες περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Novus Mente φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα που θα επιτρέψει στις φωνές της νέας γενιάς να ταξιδέψουν και να ακουστούν με αυτοπεποίθηση εκεί όπου διαμορφώνεται το αύριο.