Πορτογαλία: Σκληρές εικόνες - Ποδηλάτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό και την άρπαξε από τον λαιμό

Μία αδιανόητη επίθεση σημειώθηκε στη μέση του δρόμου στην Πορτογαλία, όταν ποδηλάτης επιτέθηκε σε γυναίκα οδηγό.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ματοζίνιος, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το βράδυ της Δευτέρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο της γυναίκας μπλόκαρε τον δρόμο και σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει με το ποδήλατό του την 37χρονη γυναίκα και πριν εκείνη προλάβει να κατέβει από το όχημά της, εκείνος αρχίζει να τη γρονθοκοπά στο πρόσωπο.

Ο ποδηλάτης στη συνέχεια την αρπάζει και βάζει τα χέρια του στο πρόσωπο και τον λαιμό της και αρχίζει να τη χτυπά επανειλημμένα. Η γυναίκα προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ποδηλάτης την ρίχνει στο έδαφος στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια, φαίνεται να την αρπάζει από τα μαλλιά εξακολουθώντας να την χτυπάει, ενώ εκείνη βάζει τα χέρια της πάνω από το κεφάλι της. Σοκαρισμένοι περαστικοί ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλικιωμένης γυναίκας, τρέχουν προς το μέρος τους για να σταματήσουν την επίθεση.

Η οδηγός αργότερα είπε στην αστυνομία ότι ο ποδηλάτης γρονθοκόπησε το όχημα τρεις φορές ενώ ήταν ακινητοποιημένο. Βγήκε από το αυτοκίνητο για να τον αντιμετωπίσει πριν ο καβγάς κλιμακωθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ποδηλάτης τράπηκε σε φυγή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Πυροσβέστες περιέθαλψαν την τραυματισμένη οδηγό, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα, πριν τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το θύμα αργότερα υπέβαλε καταγγελία στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία προσπαθεί τώρα να αναγνωρίσει τον ποδηλάτη.

Δείτε βίντεο - Προσοχή, σκληρές εικόνες

