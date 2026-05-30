Πάτρα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της
Από τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν προέκυψαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/05/26) στην Πάτρα, όπου μία 63χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από συγγενείς της, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 63χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Στο σπίτι έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Από τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν προέκυψαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
