Παγκόσμιος συναγερμός από τα Ηνωμένα Έθνη: Ο Αμαζόνιος μπαίνει σε πενταετή ξηρασία

Snapshot Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι ο Αμαζόνιος ενδέχεται να αντιμετωπίσει πενταετή ξηρασία από το 2026 έως το 2030.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 1,3°C και 1,9°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1850

1900 με πιθανότητα 91%.

Υπάρχει 86% πιθανότητα το ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Προβλέπονται ξηρές ανωμαλίες στον Αμαζόνιο, ενώ άλλες περιοχές όπως το Σαχέλ και η βόρεια Ευρώπη θα βιώσουν υγρές ανωμαλίες.

Μια νέα σοβαρή ξηρασία στον Αμαζόνιο μπορεί να επιδεινώσει την αδυναμία του τροπικού δάσους να προστατεύσει το κλίμα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ακραίων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μόλις εκδώσει μια εξαιρετικά ανησυχητική έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του κλίματος για τα επόμενα πέντε χρόνια και επισημαίνεται ότι ο Αμαζόνιος, ειδικότερα, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με μια δυνητικά καταστροφική ξηρασία.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός στο κλίμα για να παρατηρήσει τις ανησυχητικές τάσεις που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει πρωτοφανή επίδραση στις θερμοκρασίες και τις συνθήκες σε ολόκληρη τη Γη.

Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη συνεχή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καταστροφή στο άμεσο μέλλον για πολλές μεγάλες παράκτιες πόλεις. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, μεγάλο μέρος του βορείου ημισφαιρίου βίωσε ρεκόρ καύσωνα, κάτι που φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με την επικείμενη εμφάνιση ενός «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι.

Τα πράγματα σίγουρα δεν φαίνονται καλά ούτε όταν εξετάζει κανείς τα προβλεπόμενα δεδομένα για την επόμενη πενταετία, καθώς μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) σκιαγραφεί έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους.

Αναμένεται σπάσιμο ρεκόρ στις μέσες θερμοκρασίες

Η έκθεση, η οποία αναλύει προβλέψεις για το κλίμα (θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) για την περίοδο 2026-2030, καταγράφει εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα οι περισσότερες περιοχές του κόσμου να βιώσουν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες και να οδηγηθούν στο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα ιστορικά μέσα επίπεδα, με υψηλή πιθανότητα ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί (World Meteorological Organization)

«Η ετήσια παγκόσμια μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια για την περίοδο 2026-2030 προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3°C και 1,9°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900», αναφέρει η μελέτη, επισημαίνοντας πιθανότητα 91% να συμβεί αυτό, καθώς και 86% πιθανότητα να καταγραφεί το θερμότερο έτος όλων των εποχών.

Η μόνη μικρή «ανάσα» είναι η σχετικά χαμηλότερη πιθανότητα η μέση θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 2°C πάνω από τον μέσο όρο του 1850-1900 μέσα σε ένα έτος. Ωστόσο, με το επερχόμενο Ελ Νίνιο ήδη να ξεπερνά τις προσδοκίες πριν καν φτάσει στην κορύφωσή του, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο.

Κίνδυνος ξηρασίας για τον Αμαζόνιο

Πέρα από τις θερμοκρασίες, η έκθεση δείχνει επίσης ένα ανησυχητικό μέλλον για τον Αμαζόνιο και άλλες περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις, προβλέποντας ανωμαλίες στο κλίμα την επόμενη πενταετία.

«Τα προβλεπόμενα μοτίβα βροχόπτωσης για την περίοδο Μαΐου–Σεπτεμβρίου 2026-2030 δείχνουν ότι είναι πιο πιθανές υγρές ανωμαλίες στο Σαχέλ, στη βόρεια Ευρώπη, στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, και ξηρές ανωμαλίες στον Αμαζόνιο», αναφέρει η μελέτη.

Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο μέλλον των τροπικών δασών της περιοχής, καθώς προηγούμενες ξηρασίες έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και θεωρούνταν αρχικά «μεμονωμένα» γεγονότα.

Σύμφωνα με το Space Daily, οι ξηρασίες του 2005 και του 2010 έχουν πλέον αποδειχθεί ότι είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον παγκόσμιο άνθρακα, λόγω της εκτεταμένης θνησιμότητας δέντρων στο τροπικό δάσος.

Εάν μια ακόμη ξηρασία «μία φορά στα 100 χρόνια» συμβεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, όπου η μειωμένη κλιματική προστατευτική ικανότητα του δάσους θα οδηγεί σε ακόμη πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.