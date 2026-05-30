Βρετανία: Το Παλάτι παρέδωσε τα αμφιλεγόμενα email του Άντριου

Snapshot Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ παρέδωσε το 2020 αρχείο 30.000 email που σχετίζονται με αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Τα email αποκαλύπτουν ότι ο Άντριου μοιραζόταν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες ως εμπορικός απεσταλμένος και ήταν συνδεδεμένος με οικονομικές συναλλαγές που προκάλεσαν ρυθμιστικές κυρώσεις.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση διεξάγει έρευνα για τον Άντριου μετά από νέα στοιχεία και έχει ζητήσει τη συνδρομή του κοινού για την παροχή πληροφοριών.

Τα email προέρχονται από προσωπική επαγγελματική επαφή του Άντριου και αποτέλεσαν αντικείμενο νομικών διενέξεων πριν παραδοθούν στο Παλάτι. Snapshot powered by AI

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έλαβε ένα email πριν από έξι χρόνια, το οποίο έδειχνε ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ μοιραζόταν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες, ενώ ήταν εμπορικός απεσταλμένος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Έχει αποκαλυφθεί ότι ένα αρχείο 30.000 email, που περιείχε πληροφορίες σχετικά με τις αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές του πρώην πρίγκιπα, παραδόθηκε στον Λόρδο Τσάμπερλεν, τον ανώτερο αξιωματούχο του Βασιλικού Οίκου, το 2020. Τα email είχαν ληφθεί από μια προσωπική επαγγελματική επαφή του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Όταν ρωτήθηκε για το τι συνέβη με τα email, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Δεδομένου ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα σχετικά με τον κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, δεν είναι δυνατόν να δοθούν σχόλια για αυτά τα θέματα».

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση εξέδωσε νέα έκκληση προς τους ανθρώπους να προσκομίσουν πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ως ύποπτου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Εδώ και χρόνια είχαν λάβει στο Παλάτι τα email

Ωστόσο, έρευνα δικαστικών εγγράφων αποκάλυψε ότι μια μεγάλη ποσότητα email που σχετίζονται με τα οικονομικά του Άντριου είχε ήδη αποσταλεί σε αξιωματούχους του Παλατιού, χρόνια πριν ξεκινήσουν οι τρέχουσες έρευνες, όπως αναφέρει το BBC.

Τα email είχαν αποτελέσει αντικείμενο νομικής διαμάχης και έγγραφα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Απρίλιο του 2021 δείχνουν ότι ένα «αντίγραφο του αρχείου» είχε παρασχεθεί στον «Λόρδο Τσάμπερλεν τον Μάιο του 2020».

Τον Ιούνιο του 2022, μια μεταγενέστερη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρεται σε ένα email, με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2020, που ανέφερε ότι τα email είχαν «παραδοθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ».

Αυτό συνέβη μετά την παραίτηση του τότε Δούκα της Υόρκης από μέλος της βασιλικής οικογένειας, μετά τη συνέντευξή του στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019. Το περιεχόμενο του αρχείου, με email έως τον Ιούνιο του 2013, δεν είναι πλήρως γνωστό, αλλά υπήρξαν κάποιες ενδείξεις για το πόσο σχετικά θα μπορούσαν να είναι.

Αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές

Νωρίτερα φέτος, η Telegraph δημοσίευσε email που έδειχναν ότι ο Άντριου είχε ζητήσει εμπιστευτική ενημέρωση από αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών το 2010 και στη συνέχεια την κοινοποίησε σε μια προσωπική επαγγελματική επαφή, δίνοντάς του την «πριν κάνει την κίνησή του».

Η ενημέρωση αφορούσε προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο της Ισλανδίας - και ο παραλήπτης ήταν ο Jonathan Rowland, του οποίου ο πατέρας David Rowland είχε αναλάβει το παράρτημα του Λουξεμβούργου μιας αποτυχημένης ισλανδικής τράπεζας, της Kaupthing, η οποία έγινε Banque Havilland.

Ο Jonathan Rowland επιβεβαίωσε προηγουμένως στο BBC ότι αυτά τα δημοσιευμένα μηνύματα σχετικά με τις ισλανδικές τράπεζες είχαν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του και ήταν μέρος νομικών διαδικασιών. Αυτό υποδεικνύει ότι θα ήταν μέρος του αρχείου που αργότερα στάλθηκε στο Παλάτι. Και ήταν σε εκείνες τις δικαστικές διαμάχες για την φερόμενη κλοπή των email που αποκαλύφθηκε ότι είχαν δοθεί αντίγραφα στο Παλάτι.

Τα email έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς σχετίζονται με μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη περίοδο στις οικονομικές συναλλαγές του Άντριου με τους Rowlands και την Banque Havilland, οι οποίες αργότερα αντιμετώπισαν κυρώσεις από ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Ενώ δεν είναι γνωστό τι συνέβη με τα email που κοινοποιήθηκαν στο Παλάτι, η δημοσιοποίηση των Αρχείων Έπσταϊν νωρίτερα φέτος στις ΗΠΑ έδειξε την εγγύτητα του Άντριου με τους Rowlands.

Τα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν ότι ο Άντριου προωθούσε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και έδωσε προσωπικές διαβεβαιώσεις για τον David Rowland ως τον «έμπιστο άνθρωπο του χρήματος». Η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον καταγράφηκε επίσης ως λαμβάνουσα «δανείου από την τράπεζα Rowland».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα email που στάλθηκαν στο Παλάτι είχαν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του Jonathan Rowland μετά από μια διαμάχη με έναν συνάδελφο. Στη συνέχεια, είχαν αποκτηθεί από τον επιχειρηματία λιανικής Kevin Stanford, πρώην ιδιοκτήτη πλειοψηφίας της All Saints, ο οποίος βρισκόταν σε ξεχωριστή διαμάχη για επενδύσεις στην τράπεζα Kaupthing.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Στάνφορντ προσέφερε το αρχείο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις αρχές του Μονακό και του Λουξεμβούργου και τα μοιράστηκε με διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Λόρδου Τσάμπερλεν.

Το 2020, τη θέση του Λόρδου Τσάμπερλεν κατείχε ο Λόρδος Πιλ, με τον οποίο επικοινώνησε το BBC, αλλά το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε εκ μέρους του. Πρόκειται για έναν ρόλο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βασιλικής Οικογένειας, που περιλαμβάνει «την επίβλεψη της συμπεριφοράς και των γενικών υποθέσεων του Βασιλικού Οικογενειακού».

Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δόθηκαν στο Παλάτι κατά τη διάρκεια της βασιλείας της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Μετά τη σύλληψη του Άντριου, μια δήλωση του Βασιλιά ανέφερε: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του».

Ο Άντριου απέρριψε οποιαδήποτε αδικοπραγία στις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και αρνήθηκε οποιοδήποτε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Ο Στάνφορντ μοιράστηκε επίσης ορισμένα από τα ηλεκτρονικά μηνύματα με έναν δημοσιογράφο, αναφέρει η απόφαση. Είναι πιθανό να αποτέλεσαν την πηγή για μια σειρά από άρθρα εφημερίδων σχετικά με τον Άντριου και τις οικονομικές του ρυθμίσεις.

Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανεπαρκής διαφάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με τον Άντριου και ζήτησε κοινοβουλευτική έρευνα για την περίοδο που ήταν απεσταλμένος εμπορίου.

Λέει επίσης ότι τα αιτήματα για την Ελευθερία της Πληροφόρησης συνεχίζουν να απορρίπτονται και η «συγκάλυψη συνεχίζεται». Τον περασμένο μήνα, είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με ένα ταξίδι του Άντριου στο Αζερμπαϊτζάν το 2011, αλλά οι πληροφορίες παρακρατήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών για λόγους που περιλαμβάνουν την εθνική ασφάλεια και την επιβολή του νόμου.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση ρωτήθηκε εάν είχε πλέον πρόσβαση στα 30.000 email που συζητήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο πριν από πέντε χρόνια.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά είπε: «Γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν δημόσια και ενθαρρύνουμε όποιον έχει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει».

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση και την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσαμε έγγραφα σχετικά με τη δημιουργία του ρόλου και τον διορισμό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ το 2001».

