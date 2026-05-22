Κατηγορείται για νέα αδικήματα ο πρώην πρίγκιπας Άντριου - Ανάμεσά τους και η σεξουαλική κακοποίηση

Snapshot Η Αστυνομία του Thames Valley ερευνά νέες κατηγορίες κατά του πρώην πρίγκιπα Άντριου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς.

Καλούνται πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να καταθέσουν σχετικά με σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν τον Άντριου.

Ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο με την υποψία παράβασης καθήκοντος λόγω διαρροής μυστικών στον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου τον τίτλο του «πρίγκιπα» και τον απέκλεισε από βασιλικές εκδηλώσεις, αλλά ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Η αστυνομία υποστηρίζει και άλλες εθνικές έρευνες για την υπόθεση Έπσταϊν και ενθαρρύνει όσους έχουν πληροφορίες να συνεργαστούν. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Βρετανίας κάνουν δημόσια έκκληση προς το κοινό και τα πιθανά θύματα του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου), να παρουσιαστούν και να καταθέσουν σχετικά με πιθανά σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη της υπόθεσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα για παράβαση καθήκοντος του πρώην πρίγκιπα έχει διευρυνθεί ώστε να εξετάσει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς.

Τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ λόγω ισχυρισμών ότι διέρρευσε μυστικά της κυβέρνησης στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, η Αστυνομία του Thames Valley ανακοίνωσε ότι εξετάζει «μια σειρά από κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά», αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε αρχεία που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με «αρκετούς» μάρτυρες.

Εκτός από τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνά για αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, μια γυναίκα μεταφέρθηκε σε μια διεύθυνση στο Ουίνδσορ το 2010 «για σεξουαλικούς σκοπούς». Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία είχε δηλώσει ότι είχε λάβει γνώση των εν λόγω αναφορών και ότι αξιολογούσε τις πληροφορίες.

Έκτοτε, οι ερευνητές έχουν επικοινωνήσει με τους νομικούς εκπροσώπους της γυναίκας και δήλωσαν ότι η υπόθεση θα «ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστεί με προσοχή» σε περίπτωση που η ίδια επιθυμεί να καταθέσει.

«Αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μιλήσει κανείς για εμπειρίες αυτής της φύσης, και οποιαδήποτε επαφή με την αστυνομία θα γίνει σύμφωνα με τις επιθυμίες της, όταν και αν αισθανθεί έτοιμη και ικανή να το πράξει», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Ο υπαρχηγός της Αστυνομίας του Thames Valley, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε ότι η έρευνα θα είναι «πολύπλοκη», καθώς οι αρχές επεξεργάζονται «σημαντικό όγκο πληροφοριών».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διεξαγάγουμε μια διεξοδική έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, όπου κι αν οδηγήσουν», δήλωσε ο Ράιτ. «Ενθαρρύνουμε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας».

Η Αστυνομία του Thames Valley δήλωσε επίσης υποστηρίζει και άλλες αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση του Έπσταϊν, οι οποίες γίνονται σε εθνικό επίπεδο, και κάλεσε όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

«Όποτε είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή», ανέφερε η δήλωση.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου με τον βασιλιά Κάρολο

Η ζωή του Άντριου ως εμπορικός απεσταλμένος

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου, δούκας του Γιορκ, συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου με την υποψία παράβασης καθήκοντος, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο 66χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ επιμένει ότι ποτέ δεν ήταν μάρτυρας ή υποψιάστηκε οποιαδήποτε από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ήρθε μια μέρα αφού η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε κάποια έγγραφα, τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είχε υποβληθεί σε κάποιον έλεγχο πριν από το διορισμό του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου το 2001.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ παραιτήθηκε μια δεκαετία αργότερα λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Ως εμπορικός απεσταλμένος, ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού και κυβερνητικού κόσμου. Προηγουμένως, η αστυνομία είχε δηλώσει ότι εξέταζε αν ο Άντριου είχε μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του σε αυτόν τον ρόλο.

Τον Νοέμβριο του 2010, ο Άντριου φαίνεται να προώθησε στον Έπσταϊν ένα email που είχε λάβει από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Αμίτ Πατέλ, πέντε μόλις λεπτά αργότερα.

Σε ένα άλλο email, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, ο Άντριου φαίνεται να έστελνε στον Έπσταϊν μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με επίσημες οδηγίες, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας όσον αφορά ευαίσθητες, εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες επισκέψεις τους.

Για έναν θεσμό που υπερηφανεύεται για την υπηρεσία του προς την πατρίδα και την προώθηση των συμφερόντων της Βρετανίας, η ανακάλυψη της βασιλικής οικογένειας ότι ο Άντριου είχε χρησιμοποιήσει την επίσημη ιδιότητά του ως εμπορικού απεσταλμένου για να ωφελήσει ενδεχομένως τον Επστάιν και τους συνεργάτες του, ήταν ένα ακόμη τεράστιο πλήγμα.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Η σύλληψη και η έρευνα

Ήταν λίγο μετά τις 08.00 το πρωί της 19 Φεβρουαρίου, όταν μια μικρή ομάδα περιπολικών χωρίς διακριτικά έφτασε στο Wood Farm, στην ιδιωτική έπαυλη του βασιλιά Κάρολου στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφοκ.

Αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα βγήκαν έξω στη βροχή και ετοιμάστηκαν για μια ιστορική πράξη που η βασιλική οικογένεια ίσως περίμενε και φοβόταν ότι θα συμβεί εδώ και εβδομάδες. Μέσα στο σπίτι, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου ίσως καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε πρωινό, την ημέρα των γενεθλίων του.

Ήταν, όπως είπε ο υποστράτηγος Alastair Bruce, ιστορικός και βασιλικός σχολιαστής του Sky News, «η πιο σκοτεινή μέρα για το βρετανικό στέμμα». Η σύλληψη ήταν «ένα από τα πιο κρίσιμα γεγονότα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο θεσμός», είπε.

Άλλοι σχολιαστές περιέγραψαν τη σύλληψη ως εξαιρετική, άνευ προηγουμένου και θεαματική.

Καθώς η είδηση σύλληψης του Άντριου διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες στο πρώην σπίτι του έκπτωτου πρίγκιπα στο Royal Lodge στο Ουίνσδορ και σε ακίνητα στο Νόρφολκ.

«Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας»

Η φιλία του πρώην πρίγκιπα με τον Επστάιν είναι γνωστή στο κοινό εδώ και χρόνια.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ενός θύματος του Έπσταϊν, ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της – αφού την γνώρισε μέσω του καταδικασμένου παιδόφιλου – όταν αυτή ήταν 17 ετών. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε πέρυσι.

O πρίγκιπας Άντριου, η Βιρτζίνια Τζιούφρε και στο βάθος η Μάξγουελ

Σε δήλωση τους την ημέρα της σύλληψή του, η οικογένεια της Τζιούφρε είπε ότι «επιτέλους, οι πληγωμένες καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου- ούτε καν η βασιλική οικογένεια. Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Σε όλους τους επιζώντες: Η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για εσάς».

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά από χρόνια κατηγοριών και φημών, ο βασιλιάς Κάρολος έλαβε τελικά τα ισχυρότερα μέτρα που είχε στη διάθεσή του εναντίον του αδελφού του, του αφαίρεσε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και του έδωσε προειδοποίηση να εκκενώσει το σπίτι του στο Ουίνδσορ, στο οποίο κατοικούσε για περισσότερα από 20 χρόνια. Αποκλείστηκε από τις παραδοσιακές βασιλικές εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο Σάντριγχχαμ, και οι κόρες του φαίνεται να έχουν διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσα Ευγενία (αριστερά) και η πριγκίπισσα Βεατρίκη (δεξιά) / AP

Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος έχει δεχτεί κριτική από μέλη του κοινού για τις ενέργειες του αδελφού του, δεν μπορεί να του αφαιρέσει τη βασιλική καταγωγή. Παρά το γεγονός ότι προκάλεσε ντροπή και σκάνδαλο στην βασιλική οικογένεια και τώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Διαβάστε επίσης