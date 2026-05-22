Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών-Σουνίου - Τριπλή καραμπόλα, σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

Στο σημείο του ατυχήματος έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Μάχη στο Ασκληπιείο Βούλας για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 56χρονος, που τραυματίστηκε σοβαρά σε σφοδρό τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα στη συμβολή της Αθηνών-Σουνίου με την οδό Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν σχεδόν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός ενός εκ των εμπλεκόμενων οχημάτων, ένας 56χρονος, ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Οι άλλοι δύο οδηγοί είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.