Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς εντός αστικού λεωφορείου έκατσε σε θέση δίπλα από 24χρονη γυναίκα και τη θώπευσε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους προέβη δύο επιπλέον φορές σε αντίστοιχες πράξεις σε βάρος της παθούσας, καθώς επίσης και σε βάρος μιας ακόμη 21χρονης γυναίκας.

