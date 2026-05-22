Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

Η αρχική λογομαχία μετατράπηκε σε σωματική πάλη μέσα σε ξενοδοχείο των Καννών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από σωματική αντιπαράθεση με τον στιλίστα Giovanni Laguna σε ξενοδοχείο των Καννών.
  • Η σύλληψη του Giovanni Laguna έγινε από τις γαλλικές αρχές μετά από καταγγελία για την επίθεση, ενώ η Andrea έλαβε ιατρική φροντίδα και είναι εκτός κινδύνου.
  • Η ακριβής αιτία της διαμάχης και οι πιθανές κατηγορίες κατά του στιλίστα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ή ανακοινωθεί επίσημα.
  • Ο Giovanni Laguna είναι γνωστός στον χώρο της μόδας και των καλλιστείων, με σημαντικές συνεργασίες στον χώρο της Μις Βενεζουέλα και Μις Υφήλιος Κολομβία.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής και παραμένει υπό διερεύνηση από τις γαλλικές αρχές.
Συγκλονιστικά πλάνα, όπου εμφανίζεται γεμάτη αίματα στο πρόσωπο δημοσίευσε η Miss Venezuela Global, Andrea del Val, μετά από έναν όπως ισχυρίζεται καυγά με τον στυλίστα διασημοτήτων, Giovanni Laguna, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες.

Η Andrea στο βίντεο λέει: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Giovanni Laguna. Συγχαρητήρια, Giovanni, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι».

Στη συνέχεια, το μοντέλο περιστρέφει την κάμερα γύρω στο δωμάτιο για να δείξει το χάος που επικρατεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρχική λογομαχία των δύο γρήγορα εξελίχθηκε σε σωματική πάλη, ενώ οι φωνές τους ξεσήκωσαν το ξενοδοχείο και οι πελάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Γάλλοι αστυνομικοί συνέλαβαν στη συνέχεια τον Giovanni, ο οποίος σε άλλο βίντεο φαίνεται να απομακρύνεται με χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Andrea έλαβε ιατρική φροντίδα και λέγεται ότι ήταν εκτός κινδύνου μετά το περιστατικό.

Η ακριβής αιτία της διαμάχης δεν έχει επιβεβαιωθεί και οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει λεπτομερή δήλωση για την υπόθεση.

Επίσης, δεν είναι ακόμη σαφές ποιες κατηγορίες, εάν υπάρχουν, μπορεί να αντιμετωπίσει ο στιλίστας μετά τη σύλληψή του.

Ο Τζιοβάνι, έχει εργαστεί για χρόνια στον κόσμο των καλλιστείων και της μόδας.

Έχει περιγραφεί στα μέσα ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής ως στυλίστας, σχεδιαστής και σύμβουλος εικόνας για βασίλισσες ομορφιάς και διασημότητες.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες που συνδέονται με τη Μις Βενεζουέλα και, από το 2023, είναι δημιουργικός διευθυντής της Μις Υφήλιος Κολομβία.

Η υψηλού προφίλ σύνδεσή του με τη Φατίμα, τη Μεξικανή νικήτρια του Μις Υφήλιος 202, βοήθησε να μετατραπεί η υποτιθέμενη επίθεση σε ευρύτερο σκάνδαλο στα μέσα ψυχαγωγίας της Λατινικής Αμερικής.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση στη Γαλλία.

