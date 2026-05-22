Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής και παραμένει υπό διερεύνηση από τις γαλλικές αρχές.

Συγκλονιστικά πλάνα, όπου εμφανίζεται γεμάτη αίματα στο πρόσωπο δημοσίευσε η Miss Venezuela Global, Andrea del Val, μετά από έναν όπως ισχυρίζεται καυγά με τον στυλίστα διασημοτήτων, Giovanni Laguna, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες.

Η Andrea στο βίντεο λέει: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Giovanni Laguna. Συγχαρητήρια, Giovanni, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι».

Στη συνέχεια, το μοντέλο περιστρέφει την κάμερα γύρω στο δωμάτιο για να δείξει το χάος που επικρατεί.

??? Miss Venezuela Andrea del Val was brutally attacked in her Cannes hotel room.



Celebrity stylist Giovanni Laguna allegedly stabbed her in the face with scissors during the film festival.https://t.co/MJPhdh9Yio https://t.co/vFuun2ez6s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρχική λογομαχία των δύο γρήγορα εξελίχθηκε σε σωματική πάλη, ενώ οι φωνές τους ξεσήκωσαν το ξενοδοχείο και οι πελάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Γάλλοι αστυνομικοί συνέλαβαν στη συνέχεια τον Giovanni, ο οποίος σε άλλο βίντεο φαίνεται να απομακρύνεται με χειροπέδες.

Lo que parecía una noche de glamour en Cannes terminó en escándalo ?

Giovanni Laguna, estilista cercano a Fátima Bosch, fue arrestado tras ser señalado por presuntamente agr3d¡r a Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.

La modelo compartió videos con visibles lesiones

?:… pic.twitter.com/yfxN7GUrgS — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Andrea έλαβε ιατρική φροντίδα και λέγεται ότι ήταν εκτός κινδύνου μετά το περιστατικό.

Η ακριβής αιτία της διαμάχης δεν έχει επιβεβαιωθεί και οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει λεπτομερή δήλωση για την υπόθεση.

Επίσης, δεν είναι ακόμη σαφές ποιες κατηγορίες, εάν υπάρχουν, μπορεί να αντιμετωπίσει ο στιλίστας μετά τη σύλληψή του.

Ο Τζιοβάνι, έχει εργαστεί για χρόνια στον κόσμο των καλλιστείων και της μόδας.

Έχει περιγραφεί στα μέσα ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής ως στυλίστας, σχεδιαστής και σύμβουλος εικόνας για βασίλισσες ομορφιάς και διασημότητες.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες που συνδέονται με τη Μις Βενεζουέλα και, από το 2023, είναι δημιουργικός διευθυντής της Μις Υφήλιος Κολομβία.

Η υψηλού προφίλ σύνδεσή του με τη Φατίμα, τη Μεξικανή νικήτρια του Μις Υφήλιος 202, βοήθησε να μετατραπεί η υποτιθέμενη επίθεση σε ευρύτερο σκάνδαλο στα μέσα ψυχαγωγίας της Λατινικής Αμερικής.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση στη Γαλλία.