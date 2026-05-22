Εκβιασμός αν μπουν διόδια στο Ορμούζ λέει ο Κυριάκος, Τι είναι το 28ο καθεστώς

Πρώτα η μεγάλη εικόνα.

Ο κλοιός αρχίζει και σφίγγει στις ευρωπαϊκές χώρες, την Ασία και σε όλα τα κομμάτια του πλανήτη εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Οι μικρές χώρες του Κόλπου αντιλαμβάνονται πως στην γειτονιά τους υπάρχει ένας μεγάλος νταβατζής που κάνει κουμάντο στην οικονομική τους ελευθερία, ένας ισχυρός παίκτης που μέχρι στιγμής επιβάλλει την θέλησή του καθώς ούτε οι ΗΠΑ δεν καταφέρνουν να λυγίσουν. Το βραχυπρόθεσμο μέλλον προβλέπεται ζοφερό καθώς κάθε μέρα παρατείνεται η αβεβαιότητα. Σ’ αυτό το τοπίο, η Ελλάδα, μια μικρούλα χώρα μόλις 10 εκ κατοίκων που γερνάει, που απειλείται από επιθετικούς γείτονες, αλλά εκπροσωπεί το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, τολμά να πάρει καθαρές θέσεις και ρίσκα.

«Οπωσδήποτε όχι. Κατηγορηματικά όχι» απάντησε ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση το δημοσιογράφου των FT για επιβολή τέλους έστω κι ενός δολαρίου ανά βαρέλι πετρελαίου. «Θα θέταμε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο. Πιστεύω ότι θα ήταν εντελώς απαράδεκτο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για σχεδόν κάθε άλλη χώρα που επωφελείται από το ελεύθερο εμπόριο. Είναι καθαρός εκβιασμός. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα (η μικρούλα Ελλάδα), θα ήταν πρόθυμη να στείλει δυνάμεις σε μια ειρηνευτική αποστολή, κατά το πρότυπο της επιχείρησης Aspides στην Ερυθρά θάλασσα και στο Κέρας της Αφρικής, που έγινε για ν’ αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις των proxy του Ιράν, Χούθι σε πλοία.

Το κόστος ζωής

Η ανησυχία είναι ότι θ’ ακριβύνει κι άλλο το κόστος ζωής. Ίσως η λύση για τις επιπτώσεις της ακρίβειας, να δοθεί στην Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου από την ΕΕ, με τον σχεδιασμό ενός νέου RRF. Και η Σύνοδος του Ιουνίου να είναι και ο κρίσιμος παράγοντας για την προκήρυξη ή όχι πρόωρων εκλογών. Όμως δεν έχουν όλοι την αίσθηση του επείγοντος.

Ο Κυριάκος ήταν σαφής στις ερωτήσεις του Gideon Rachman, Chief Foreign Affairs Commentator των Financial Times.

Όπως είπε ίσως χρειαστεί αναπροσαρμογή του οικονομικού σχεδιασμού λόγω πληθωρισμού και χαμηλότερης ανάπτυξης. Εμείς έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο αλλά άλλε χώρες όχι.

Το 28ο καθεστώς

Η συνέντευξη έκανε σοφότερο και τον δημοσιογράφο, γεγονός ασυνήθιστο για εκπρόσωπο των FT.

Rachman: Γνωρίζετε ότι ο Draghi είπε το 2012 τη φράση «ό,τι χρειαστεί», η οποία έσωσε το ευρώ. Και θέτω το ερώτημα: ποια είναι η αντίστοιχη στιγμή «ό,τι χρειαστεί» στις μέρες μας, τώρα που δεν αντιμετωπίζουμε μια οξεία κρίση, αλλά τη σταδιακή διάβρωση της ανταγωνιστικότητάς μας;

Κυριάκος: Το μήνυμά μου είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με την ίδια αίσθηση του επείγοντος. Αυτό απαιτεί στρατηγικές προτεραιότητες που έχουμε ορίσει σαφώς: την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την πραγματική εφαρμογή του «28ου καθεστώτος», το οποίο θεωρώ εξαιρετική ιδέα, ειδικά όσον αφορά τις νέες νεοφυείς εταιρείες.

Rachman: Είναι μια εξαιρετική ιδέα για την οποία δεν γνωρίζω τίποτα. Τι είναι το «28ο καθεστώς»;

Κυριάκος: Το «28ο καθεστώς» είναι η ιδέα ότι ένα νομικό πρόσωπο στην Ευρώπη θα μπορεί να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, δίχως να χρειάζεται να λαμβάνει άδειες και πιστοποιητικά από 27 διαφορετικά εθνικά ρυθμιστικά καθεστώτα.

Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας αυτή τη στιγμή: η μείωση του κόστους της ενέργειας, η ενοποίηση της ενεργειακής μας αγοράς, κάτι που προφανώς δεν έχει συμβεί. Όσον αφορά λοιπόν την ατζέντα της Ελλάδας, η οποία θα αναλάβει και την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που θεωρώ ότι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελπίδα της Καρυστιανού

Για να φτάσει στην Ελληνική Προεδρία όμως το 2027 θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι Πρωθυπουργός. Την ώρα που ο Κυριάκος περιέγραφε με αυτοπεποίθηση τις προτεραιότητες της Προεδρίας, το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης είχε πάρει φωτιά για την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Αυτονόητο πως οι Δελφοί παρακολούθησαν όλη την προσπάθεια καθώς πάγια θέση του Μαντείου είναι η αμερόληπτη κρίση.

Η κ. Καρυστιανού έφτασε υπό το φως του δειλινού ιδιαίτερα κομψή στην αίθουσα

η οποία είχε γεμίσει από νωρίς. Οι επόμενες τρεις ώρες ήταν γεμάτες συγκίνηση και ενθουσιασμό και μουσική του Μίκυ και την φωνή του Ξυλούρη.

Η Πρόεδρος έζησε κάθε λεπτό με ένταση. Ίσως αυτές οι στιγμές να είναι το μοναδικό καταφύγιο χαράς τους επόμενους μήνες, όταν το κόμμα και οι άνθρωποι θα μπουν στην αρένα της πολιτικής. Το βήμα έγινε από την γυναίκα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών, και δεν πλέον δεν έχει επιστροφή. Το κουμπί πατήθηκε.

Υψηλές προσδοκίες

Οι υψηλές προσδοκίες για πρόσωπα- έκπληξη πάντως έπεσαν στα βράχια. Μοναδικό πρόσωπο έκπληξη ήταν η καλλιτέχνης Κατερίνα Μουτσάτσου. Είχε εμπλακεί ξανά με την πολιτική ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη- ένα κόμμα που δίπλα του η Ζωή, ο Γιάνης, ο Αλέξης, κι ο Λαφαζάνης μοιάζουν γατάκια: Έξω απ’ το ευρώ και την ΕΕ, μονομερής διαγραφή του χρέους, Σύνταγμα από μηδενική βάση, εθνικοποίηση εταιριών στρατηγικών τομέων είναι μερικές απ' τις θέσεις του ΕΠΑΜ άρα και της Κατερίνας.

Θεοδωράκης και Ντοστογιέφσκι

Η κ. Μουτσάτσου που έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό από την συμμετοχή στο τραγούδι του Δημήτρη Κοργιαλά παρουσίασε την εκδήλωση μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό. Ο Αυγερινός μπήκε δυνατά στην σκηνή φορώντας t shirt με Ρώσους συγγραφείς, κι άφησε απαλά τις πρώτες μπηχτές για τον Αλέξη. «Εμείς δεν κάνουμε rebranding κάνουμε branding» είπε με νόημα.

Η συνέχεια προβλέπεται συναρπαστική. Το νοιώθω.

Επιρροές

Η Κατερίνα δεν υστέρησε καθόλου σε μπηχτές. «Η δικαιοσύνη είναι στο ίδιο κρεβάτι με τη Νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε για να υπάρξει η Δημοκρατία» είπε. Ενώ στις υπόνοιες ότι η Ελπίδα της Μαρίας έχει ρωσικούς δεσμούς, απάντησε ως εξής: «Κάνουμε τόσες εξαγωγές στην Ρωσία. Αν θεωρούν ότι το κόμμα μας έρχεται από εκεί, κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια».

Συμπέρασμα

Απουσία τρανταχτών και ηχηρών ονομάτων στο εγχείρημα. Άγχος αποκήρυξης του ρωσισμού. Αγωνία για μη ταύτιση με υπερδεξιά. Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ που απάντησε με ανακοίνωση παλαιών ΠΑΣΟΚ ως νέες μεταγραφές (μα τον Λεονάρδο Χατζηανδρέου!).

To be continued την Τρίτη 26 με Αλέξη στο Θησείο.

Η Πυθία