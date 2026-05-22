Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

Η τάση του καιρού έως και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Newsbomb

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται περίοδος καιρικής αστάθειας με βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.
  • Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.
  • Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας από το μεσημέρι και μετά.
  • Την Τρίτη τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
  • Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ».

Το πρωί της Παρασκευής θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές, ωστόσο από τα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν. Τις πρωινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται διάσπαρτες μπόρες. Καθώς θα προχωρά η ημέρα και προς το απόγευμα, οι βροχές θα επεκταθούν δυτικότερα, προς τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος. Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές.

Την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει και πάλι με σχετικά καλό καιρό, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με αυτό της Κυριακής.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τη Δευτέρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Νεκρός ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στα Χανιά: Κλειστό την Παρασκευή για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναβρασμός στην Τουρκία: «Απόπειρα πραξικοπήματος» καταγγέλλει ο Οζγκιούρ Οζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες

02:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 4.746 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πάνω από 50.000 μονάδες ο Dow Jones με ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού της Κούβας

00:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

23:58LIFESTYLE

BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 24χρονος κυκλοφορούσε στους δρόμους με μαχαίρι και κατσαβίδι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Με έγκριση της Βουλής αίρονται οι περιορισμοί στο αλκοόλ για το φετινό Μουντιάλ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναβρασμός μετά την δικαστική καθαίρεση του Οζέλ – Κίνδυνος σφοδρής σύγκρουσης εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε η συμφωνία με την Μπράιτον για Κοστίνια - Το ποσό του deal

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δύο μερακλήδες «άναψαν» το κέφι στο κέντρο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

22:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναβρασμός στην Τουρκία: «Απόπειρα πραξικοπήματος» καταγγέλλει ο Οζγκιούρ Οζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ