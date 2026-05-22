Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

Snapshot Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται περίοδος καιρικής αστάθειας με βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας από το μεσημέρι και μετά.

Την Τρίτη τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ».

Το πρωί της Παρασκευής θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές, ωστόσο από τα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν. Τις πρωινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται διάσπαρτες μπόρες. Καθώς θα προχωρά η ημέρα και προς το απόγευμα, οι βροχές θα επεκταθούν δυτικότερα, προς τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος. Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές.

Την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει και πάλι με σχετικά καλό καιρό, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με αυτό της Κυριακής.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τη Δευτέρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS