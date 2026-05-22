Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Ο σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στις 23:36.

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
  • Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:36 της Πέμπτης 21 Μαΐου κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο βρισκόταν 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου.
  • Το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τον σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ με τα ίδια γεωγραφικά δεδομένα.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στις 23:36, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 20 χλμ. νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 9 χλμ., και επίκεντρο τα 20 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

