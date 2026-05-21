BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

Οι παγκόσμιες K-pop superstars BTS θα πραγματοποιήσουν ειδική εμφάνιση στην τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs) για τη φετινή χρονιά, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επιστροφή στη διοργάνωση έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το συγκρότημα θα δώσει το «παρών» στην 52η τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας. Οι BTS βρίσκονται επίσης μεταξύ των υποψηφίων σε τρεις κατηγορίες: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop.

Τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία έχουν ξεχωριστή σημασία για το συγκρότημα, καθώς το 2017 πραγματοποίησαν εκεί την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση στις ΗΠΑ με το «DNA», γράφοντας ιστορία ως το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που συμμετείχε στη διοργάνωση από την έναρξή της το 1974.

Από τότε, οι BTS έχουν συγκεντρώσει συνολικά 12 βραβεία AMAs, τόσο ως group όσο και μέσα από σόλο δραστηριότητες, ενώ το 2021 έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που κατέκτησε τον τίτλο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία τους, το «Swim», πρώτο single από το πέμπτο άλμπουμ τους «Arirang», απέσπασε υποψηφιότητα για το βραβείο Τραγουδιού του Καλοκαιριού λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του στις 30 Μαρτίου. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και το «Dracula» (remix), συνεργασία της Jennie των BLACKPINK με το αυστραλιανό συγκρότημα Tame Impala.