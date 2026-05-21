BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

Οι BTS βρίσκονται επίσης μεταξύ των υποψηφίων σε τρεις κατηγορίες: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop.

BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι BTS θα εμφανιστούν ξανά στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, στην 52η τελετή στις 25 Μαΐου στο Λας Βέγκας.
  • Είναι υποψήφιοι σε τρεις κατηγορίες: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης K
  • Pop.
  • Η πρώτη τηλεοπτική τους εμφάνιση στις ΗΠΑ έγινε το 2017 στα AMAs με το τραγούδι «DNA», ως το πρώτο κορεατικό συγκρότημα στη διοργάνωση.
  • Έχουν κερδίσει συνολικά 12 βραβεία AMAs, ενώ το 2021 έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που έλαβε τον τίτλο Καλλιτέχνης της Χρονιάς.
  • Το τραγούδι «Swim» από το άλμπουμ «Arirang» απέσπασε υποψηφιότητα για Τραγούδι του Καλοκαιριού λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του.
Snapshot powered by AI

Οι παγκόσμιες K-pop superstars BTS θα πραγματοποιήσουν ειδική εμφάνιση στην τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs) για τη φετινή χρονιά, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επιστροφή στη διοργάνωση έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το συγκρότημα θα δώσει το «παρών» στην 52η τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας. Οι BTS βρίσκονται επίσης μεταξύ των υποψηφίων σε τρεις κατηγορίες: Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop.

Τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία έχουν ξεχωριστή σημασία για το συγκρότημα, καθώς το 2017 πραγματοποίησαν εκεί την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση στις ΗΠΑ με το «DNA», γράφοντας ιστορία ως το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που συμμετείχε στη διοργάνωση από την έναρξή της το 1974.

Από τότε, οι BTS έχουν συγκεντρώσει συνολικά 12 βραβεία AMAs, τόσο ως group όσο και μέσα από σόλο δραστηριότητες, ενώ το 2021 έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που κατέκτησε τον τίτλο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία τους, το «Swim», πρώτο single από το πέμπτο άλμπουμ τους «Arirang», απέσπασε υποψηφιότητα για το βραβείο Τραγουδιού του Καλοκαιριού λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του στις 30 Μαρτίου. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και το «Dracula» (remix), συνεργασία της Jennie των BLACKPINK με το αυστραλιανό συγκρότημα Tame Impala.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πάνω από 50.000 μονάδες ο Dow Jones με ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού της Κούβας

00:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

23:58LIFESTYLE

BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 24χρονος κυκλοφορούσε στους δρόμους με μαχαίρι και κατσαβίδι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Με έγκριση της Βουλής αίρονται οι περιορισμοί στο αλκοόλ για το φετινό Μουντιάλ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναβρασμός μετά την δικαστική καθαίρεση του Οζέλ – Κίνδυνος σφοδρής σύγκρουσης εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε η συμφωνία με την Μπράιτον για Κοστίνια - Το ποσό του deal

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δύο μερακλήδες «άναψαν» το κέφι στο κέντρο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

22:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

22:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Κατώτερη του αναμενομένου η σημερινή εμφάνιση, δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ψήφο από τη ΝΔ

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ρεκόρ 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή από το Νεπάλ σε μία μόνο μέρα - Βίντεο

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σήμερα το νέο χειρουργείο - «Θαύμα ότι ζει το παιδί μου», το μήνυμα της μητέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Κότσιρας για Ελλάδα: «Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν τα σκουλήκια που βρίσκονται σε ένα μήλο»

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ