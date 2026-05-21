Τουρκία: Αναταραχή μετά την δικαστική καθαίρεση του Οζέλ – Κίνδυνος σφοδρής σύγκρουσης

Snapshot Δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που εξέλεξε τον Οζγκιούρ Οζέλ, καθαιρώντας τον και επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία.

Το κόμμα έχει διχαστεί μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κιλιτσντάρογλου, προκαλώντας κίνδυνο σοβαρής κρίσης.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μανσούρ Γιαβάς κάλεσαν σε ενότητα και καταδίκασαν την απόφαση ως πολιτικό πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Ο Κιλιτσντάρογλου αποφεύγει να επισκεφθεί τα γραφεία του κόμματος με αστυνομική συνοδεία, επιδιώκοντας εσωτερική λύση χωρίς κλιμάκωση της έντασης.

Υποστηρικτές του Οζέλ προκάλεσαν ένταση έξω από τα γραφεία του κόμματος, καταστρέφοντας πορτρέτο του Κιλιτσντάρογλου.

Προ των πυλών μίας σοβαρής κρίσης είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μετά την απόφαση δικαστηρίου να ακυρώσει το συνέδριο του κόμματος που εξέλεξε τον ηγέτη του, Οζγκιούρ Οζέλ.

Στην πράξη η απόφαση του δικαστηρίου σημαίνει ότι ο Οζέλ και τα ηγετικά στελέχη του CHP καθαιρούνται και στην ηγεσία του κόμματος επιστρέφει ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε αυτή τη φάση το κόμμα φαίνεται ότι έχει μοιραστεί ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν την παραμονή του Οζέλ και στους υποστηρικτές του Κιλιτσντάρογλου.

Εκκλήσεις για ενότητα και δηλώσεις για πραξικόπημα

Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς κάλεσαν το κόμμα σε ενότητα αφού διαβλέπουν το κίνδυνο ρήξης. Ο Ιμάμογλου σε δήλωσή του μέσα από τη φυλακή ανέφερε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη».

Και συνέχισε: «Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP. Είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο Μανσούρ Γιαβάς πρότεινε ο Κιλιτσντάρογλου να αναλάβει και να οργανώσει νέο κομματικό συνέδριο μέσα στους επόμενους δύο μήνες. «Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε ο δήμαρχος Άγκυρας.

Ο Μανσούρ Γιαβάς AP

«Αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι να κλιμακωθούν οι εντάσεις, αλλά να ενεργήσουμε με κοινή λογική, ώστε το κόμμα να ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει συνέδριο εντός 1-2 μηνών με δική του ελεύθερη βούληση και να διεξαγάγει τη διαδικασία σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες», τόνισε ο Γιαβάς.

«Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε αποδεχόμαστε την παράνομη απόφαση της δικαστικής εξουσίας του Παλατιού. Δεν θα υπάρξει γυρισμός, ο αγώνας συνεχίζεται», σημειώνεται σε ανακοίνωση του CHP.

Δεν πηγαίνει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος ο Κιλιτσντάρογλου

Ωστόσο ο Κιλιτσντάρογλου στις δημόσιες τοποθετήσεις του μέχρι στιγμής καλεί σε ηρεμία, αναφέρει ότι το ζήτημα θα λυθεί εσωτερικά στο κόμμα αλλά δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν δηλώνει δηλαδή εάν θα προχωρήσει σε νέο συνέδριο ή θα επιχειρήσει να μείνει στο τιμόνι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, η οποία πρόσκεινται στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο Κιλιτσντάρογλου είπε σε συνεργάτες του ότι δεν σκοπεύει να πάει στα γραφεία του κόμματος με τη συνοδεία της αστυνομίας. Ο συμβολισμός πράγματι δεν ευνοεί μία τέτοια απόφαση καθώς το να επιστρέψει στην εξουσία με αστυνομικούς γύρω του θα έδειχναν ότι αναλαμβάνει δια της βίας.

Πάντως έξω από τα γραφεία του κόμματος προκλήθηκε ένταση νωρίτερα και υποστηρικτές του Οζέλ έριξαν στο έδαφος, έσπασαν και ποδοπάτησαν πορτρέτο του Κιλιτσντάρογλου που βρισκόταν στο κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

