Γάζα: Νεκρό από επίθεση drone 13χρονο αγόρι

Ένας 13χρονος σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινό drone έριξε χειροβομβίδα στην Μπέιτ Λάχια

Eικόνες καταστροφής μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Ένα 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε νωρίτερα σήμερα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς, καθώς κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως πληθαίνουν ξανά οι εντολές εκκένωσης ενόψει βομβαρδισμών από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικούς, τις οποίες μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ένας 13χρονος σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινό drone έριξε χειροβομβίδα στην Μπέιτ Λάχια.

Εκπρόσωπος των IDF επιβεβαίωσε το πλήγμα στην περιοχή, αλλά υποστήριξε πως στόχος ήταν κάποιος που φέρεται να ήθελε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στοχεύοντας ισραηλινούς στρατιώτες. «Ακολούθως, ενημερωθήκαμε για έναν ανήλικο που χτυπήθηκε», είπε ο εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας πως πιθανότατα βρισκόταν κοντά στον άνδρα που μπήκε στο στόχαστρο.

Κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τουλάχιστον τρεις εντολές εκκένωσης το προηγούμενο 48ωρο, προτού βομβαρδίσει δύο σπίτια κι έναν προσφυγικό καταυλισμό. Οι εντολές εκδόθηκαν τη νύχτα, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις τοποθεσίες μέσα στο σκοτάδι, όπως αφηγήθηκαν.

«Μη μιλάτε για εκεχειρία ή ανακωχή, είναι όλα ψέματα. Ο πόλεμος είναι πόλεμος», δήλωσε ο 60χρονος Ιμπραήμ Ισμαήλ που το βράδυ της Τετάρτης εγκατέλειψε την τετραώροφη πολυκατοικία όπου διέμενε στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει. Περίπου 880 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

