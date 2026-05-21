Σάντσεθ: «Απαράδεκτη» η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ

Την αντίδραση του πρωθυπουργού της Ισπανίας προκάλεσαν οι εικόνες από το Ισραήλ,

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προς ακτιβιστές.
  • Ο Μπεν Γκβιρ χλεύασε μέλη του στολίσκου για τη Γάζα σε βίντεο που προκάλεσε την αντίδραση του Σάντσεθ.
  • Ο Σάντσεθ τόνισε ότι δεν θα ανεχθεί την κακομεταχείριση Ισπανών πολιτών από κανέναν.
  • Τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβιρ στην Ισπανία και τώρα θα ζητήσει από την ΕΕ να επεκτείνει το μέτρο σε όλη την Ένωση.
Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να χλευάζει μέλη του στολίσκου για τη Γάζα είναι «απαράδεκτο», τόνισε την Τετάρτη ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνοντας πως τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία, ο Σάντσεθ προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

