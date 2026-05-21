Κύπρος κατά Μπεν Γκβιρ για το βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας
Το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδίκασε τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών αξιών και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Snapshot
- Το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδίκασε τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα ως παραβίαση θεμελιωδών αξιών και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
- Το βίντεο που δημοσίευσε ο Μπεν Γκβιρ δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές γονατισμένους με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.
- Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απέφυγε να καταδικάσει ευθέως τη μεταχείριση των ακτιβιστών και επικρίνοντας κυρίως τη δημοσιοποίηση του βίντεο.
- Το κυπριακό ΥΠΕΞ ζητά άμεσα διορθωτικά μέτρα από την ισραηλινή πλευρά παρά τις αποστασιοποιήσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης Ισραήλ.
- Η Κύπρος τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες, ασύμβατες με δημοκρατικές αρχές και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε δημόσια τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το κυπριακό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ενέργειες και η συμπεριφορά που επιδείχθηκαν απέναντι στους ακτιβιστές είναι «απολύτως απαράδεκτες και ασύμβατες με τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
«Τέτοιου είδους καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αντιδράσεις για το βίντεο με τους ακτιβιστές
Η αντίδραση της Λευκωσίας ήρθε μετά την ανάρτηση βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας γονατισμένοι στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.
Το βίντεο προκάλεσε κύμα επικρίσεων, ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ πήρε αποστάσεις από τη δημοσιοποίηση του υλικού, αν και δεν καταδίκασε ευθέως τη μεταχείριση των ακτιβιστών, επικρίνοντας κυρίως την απόφαση να δοθεί το βίντεο στη δημοσιότητα.
Το κυπριακό ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι, παρά τις δηλώσεις αποστασιοποίησης από ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, απαιτούνται «άμεσα διορθωτικά βήματα» από την ισραηλινή πλευρά.