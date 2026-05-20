Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος επιτέθηκαν για να ληστέψουν ηλικιωμένη - Βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στο Μενίδι, με δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 8 ετών, να φέρονται ως δράστες.

Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης, με μια 16χρονη και ένα αγόρι 8 ετών να πλησιάζουν τη γυναίκα έξω από το σπίτι της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την έσπρωξαν, την έριξαν στο έδαφος και της αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Στη συνέχεια, τα δύο παιδιά προσπάθησαν να διαφύγουν. Η 72χρονη γυναίκα, η οποία είναι συγγενής εν ενεργεία βουλευτή και πεθερά του, βγήκε έξω και επιχείρησε να ζητήσει βοήθεια.

Τότε αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, ειδοποιήθηκαν από περιοίκους και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τα δύο παιδιά κρυμμένα πίσω από ένα αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 8χρονο αγόρι είχε συλληφθεί και πριν από πέντε ημέρες για κλοπή.

