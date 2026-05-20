Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

Στις 22:00 στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει η σέντρα του μεγάλου τελικού του Europa League. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα κοντραριστούν, με στόχο να γίνουν οι έκτοι κάτοχοι των χωρών τους, καθώς το τρόπαιο έως τώρα το έχουν κατακτήσεις πέντε κλαμπ από τη Γερμανία και άλλα τόσα από την Αγγλία.

Γιούλιαν Σούστερ και Ουνάι Έμερι επέλεξαν τους «μαχητές» για τις ενδεκάδες τους. Αυτούς που θα μπουν στο «Besiktas Park» για να δώσουν… παράσταση τίτλου.

Οι ενδεκάδες:

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία, Γουότκινς.