Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν πιασμένοι χέρι-χέρι σε ρομαντική βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν εθεάθησαν σε βραδυνή έξοδο στο Λος Άντζελες.

Ο 62χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας «F1» και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων έκαναν μια ιδιαίτερα στιλάτη εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της «Mercedes-AMG», που πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Sixth Street Bridge στο Λος Άντζελες, στις 19 Μαΐου. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2022, φωτογραφήθηκε να κρατιέται χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς.

Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα ζευγάρι ασημί aviator γυαλιά με τετράγωνο σκελετό, τα οποία συνδύασε με ταμπά κοστούμι και γκρι πουκάμισο. Από την πλευρά της, η ντε Ραμόν εμφανίστηκε με total red look, φορώντας εφαρμοστό κόκκινο midi φόρεμα και πέδιλα στην ίδια απόχρωση.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Mercedes-Benz, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση του νέου μοντέλου Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.

Οι φήμες για τη σχέση του Πιτ και της ντε Ραμόν ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2022. Λίγο αργότερα, πρόσωπα από το περιβάλλουν τους είχαν επιβεβαιώσει τη σχέση τους, αναφέροντας ότι είναι μαζί εδώ και λίγους μήνες.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Ινές μετακόμισε στο σπίτι του Μπραντ Πιτ και πλέον μετρούν τρία χρόνια σχέσης.

