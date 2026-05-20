Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

Αστυνομική περιπολία στο Tibu, στη βορειοανατολική περιοχή Catatumbo της Κολομβίας, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, όπου δεκάδες έχουν σκοτωθεί εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) και πρώην μελών των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC). (AP Photo/Fernando Vergara)

Η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση της πρέσβειρας της Κολομβίας, κατηγορώντας την Μπογοτά για παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις, αφότου ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «λαϊκή εξέγερση» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Λα Πας εδώ και εβδομάδες.

Το βολιβιανό υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι στην πρέσβειρα Ελισαμπέτ Γκαρσία δόθηκε χρονικό περιθώριο προκειμένου να εγκαταλείψει τη χώρα, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από τις αρχές Μαΐου, έχουν κλιμακωθεί οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας να παραιτηθεί εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Κολομβίας έγραψε σε ανάρτησή του στο X πως η Βολιβία συγκλονίζεται από μια «λαϊκή εξέγερση», κάνοντας λόγο για αντίδραση στη «γεωπολιτική αλαζονεία». Ο Γουστάβο Πέτρο προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της πολιτικής κρίσης στη Βολιβία.

Από την πλευρά του, ο βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος» που ενορχηστρώθηκε από τον πρώην αρχηγό του κράτους Έβο Μοράλες (2006-2019), σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης.

Η απέλαση της πρέσβειρας της Κολομβίας ανακοινώθηκε μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στον πρόεδρο της Βολιβίας. «Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου, γνωστοποιώντας πως είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ροδρίγο Πας, έναν από τους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Διαβάστε επίσης