Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

Τι δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος του κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

cΣε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ (αριστερά) συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026 

Pakistan Prime Minister Office
  • Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο με το Ιράν παρά τις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις.
  • Η Τεχεράνη προετοιμάζεται να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση και δεν θα ενδώσει στον εκφοβισμό.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός σε μερική συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης πυρός, χωρίς να βιάζεται για τελική λύση.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τον Νετανιάχου να ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του στις ενδεχόμενες στρατιωτικές κινήσεις κατά του Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναβάλει επιθετικές ενέργειες και δίνει ασαφείς χρονικές προθεσμίες για την επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και βασικός διαπραγματευτής του Ιράνκατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να αρχίσουν και πάλι τον πόλεμο, ενώ η Ουάσινγκτον ακόμη ελπίζει στη συνθηκολόγηση του Ιράν.

«Οι ελιγμοί του εχθρού, τόσο φανεροί όσο και κρυφοί, δείχνουν ότι, παρά την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να επιταχύνει τις προετοιμασίες της προκειμένου να ανταποκριθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση», υποστηρίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ στον εκφοβισμό», ακόμη και αν η Ουάσιγκτον «εξακολουθεί να ελπίζει στη συνθηκολόγηση του ιρανικού έθνους».

Παράλληλα είπε πως ο στρατός του Ιράν χρησιμοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.

Τραμπ για Ιράν: Δεν βιάζομαι να καταλήξω σε συμφωνία - Ο Νετανιάχου θα «κάνει ό,τι θέλω εγώ»

Ανοιχτό σε μία μερική συμφωνία που θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ άμεσα και θα παρέτεινε την κατάπαυση πυρός με το Ιράν φάνηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι «δεν βιάζεται» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι είπε πρόσφατα στον Νετανιάχου σχετικά με μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν, στο οποίο απάντησε: «Είναι εντάξει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει. Και είναι υπέροχος τύπος... Μην ξεχνάτε ότι ήταν πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ανοιχτός σε μια μερική συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα άνοιγε μόνο τα Στενά του Ορμούζ και θα παρέτεινε την κατάπαυση πυρός, ο Τραμπ φάνηκε θετικός αλλά ήθελε να δείξει ότι δεν πιέζεται χρονικά και δεν υπολογίζει την επικοινωνιακή ζημιά που κάνει ο πόλεμος στα ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, κάτι που θα γινόταν αμέσως, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μία ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε: “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… Ιδανικά, θα ήθελα να δω πολύ λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται αντί για πολλούς», τόνισε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει ασαφή χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν. Την Τρίτη δήλωσε ότι θα μπορούσε να περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες» ή για «περιορισμένο χρονικό διάστημα». Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ακύρωσε μία επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες Τρίτη.

