Τραμπ για Ιράν: Δεν βιάζομαι να καταλήξω σε συμφωνία - Ο Νετανιάχου θα «κάνει ό,τι θέλω εγώ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν και είναι ανοιχτός σε μερική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης πυρός.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα ακολουθήσει τις οδηγίες του σχετικά με πιθανή επίθεση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι προτιμά να αποφευχθούν μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζωών και δεν επηρεάζεται από τις επικοινωνιακές συνέπειες του πολέμου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τραμπ έχει δώσει ασαφή χρονοδιαγράμματα για τη διπλωματική λύση με το Ιράν και έχει ήδη ακυρώσει προγραμματισμένη αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ανοιχτό σε μία μερική συμφωνία που θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ άμεσα και θα παρέτεινε την κατάπαυση πυρός με το Ιράν φάνηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι «δεν βιάζεται» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι είπε πρόσφατα στον Νετανιάχου σχετικά με μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν, στο οποίο απάντησε: «Είναι εντάξει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει. Και είναι υπέροχος τύπος... Μην ξεχνάτε ότι ήταν πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ανοιχτός σε μια μερική συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα άνοιγε μόνο τα Στενά του Ορμούζ και θα παρέτεινε την κατάπαυση πυρός, ο Τραμπ φάνηκε θετικός αλλά ήθελε να δείξει ότι δεν πιέζεται χρονικά και δεν υπολογίζει την επικοινωνιακή ζημιά που κάνει ο πόλεμος στα ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, κάτι που θα γινόταν αμέσως, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μία ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε: “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… Ιδανικά, θα ήθελα να δω πολύ λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται αντί για πολλούς», τόνισε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει ασαφή χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν. Την Τρίτη δήλωσε ότι θα μπορούσε να περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες» ή για «περιορισμένο χρονικό διάστημα». Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ακύρωσε μία επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες Τρίτη.

Διαβάστε επίσης