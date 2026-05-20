Ισραηλινός ΥΠΕΞ για το βίντεο με ακτιβιστές: Επαίσχυντη η συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar μιλάει στα μέσα ενημέρωσης μετά την τελετή κατάθεσης στεφάνων με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο, Γερμανία, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025.

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ καταδίκασε τη συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, χαρακτηρίζοντάς την επαίσχυντη και βλαπτική για τη φήμη του Ισραήλ.

Ο Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο στο Χ όπου χλευάζει ακτιβιστές του στόλου της Γάζας, προκαλώντας αντιδράσεις και κριτική από ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Ιταλική κυβέρνηση απαίτησε συγγνώμη και κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των Ιταλών ακτιβιστών.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Ιταλία κατήγγειλε την έλλειψη σεβασμού και την προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας των ακτιβιστών από τις ισραηλινές αρχές. Snapshot powered by AI

Την έντονη καταδίκη του για τη συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ εξέφρασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας με το βίντεο που δημοσίευσε στο Χ και τον δείχνει να χλευάζει τους κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλο της Γάζας.

«Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέτρεψες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», έγραψε στο Χ ο Σαάρ.

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσαν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό KAN News ότι ο Μπεν-Γκβίρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

Ιταλία: Απατεί συγγνώμη και καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στόλου που προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση σε σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», τόνισαν.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

Διαβάστε επίσης