Καταδίκη Νετανιάχου για το βίντεο με τους ακτιβιστές: «Δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Snapshot Ο πρωθυπουργός Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καταδίκασε δημόσια τη συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προς τους ακτιβιστές για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ασύμβατη με τις αξίες του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου διέταξε την άμεση απέλαση των ακτιβιστών της νηοπομπής που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Το βίντεο δείχνει τον Μπεν Γκβιρ να χλευάζει δεμένους ακτιβιστές, να πιέζει το κεφάλι μιας γυναίκας και να εκφράζει εθνικιστικά συνθήματα ενώ οι ακτιβιστές είναι δεμένοι και υπό επιτήρηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε τον Μπεν Γκβιρ για ζημιά στη φήμη του κράτους και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του επαίσχυντη και επιζήμια.

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων υποστήριξαν ότι ο Μπεν Γκβιρ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να προσελκύσει την προσοχή.

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος σε μία σπάνια κίνηση καταδίκασε δημόσια τις πράξεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έναντι των ακτιβιστών, που επιχειρούσαν να φτάσουν στη Γάζα και κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες όσο το δυνατόν συντομότερα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Τι δείχνει το βίντεο

Το βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα Global Sumud Flotilla , τους δείχνει δεμένους και γονατισμένους και δημοσιεύθηκε στο Χ από τον ακροδεξιό υπουργό, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Στο βίντεο, ο Ισραηλινός υπουργός φαίνεται να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι μιας ακτιβίστριας του στολίσκου, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκείνη ακούγεται να φωνάζει: «Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη» και ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απαντά: «Σκάσε!».

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο υπουργός να κυματίζει μία ισραηλινή σημαία και να φωνάζει στους ακτιβιστές: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ! Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του σπιτιού». Παράλληλα ο Ιταμάρ Μπεν Γκιβερ μιλάει την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και εκείνη τη στιγμή οι ακτιβιστές είναι δεμένοι και έχουν σκύψει στο πάτωμα.

Οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου και γύρω τους σε ψηλότερο σημείο του καταστρώματος βρίσκονται ένοπλοι σκοπευτές με κουκούλες των ισραηλινών δυνάμεων. Οι εικόνες είναι αρκετά σκληρές καθώς ούτε σε φυλακές υψίστης ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται ελεύθεροι σκοπευτές για δεμένους κρατούμενους.

Στη συνέχεια οι ακτιβιστές με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα μεταφέρονται μέσα σε τεράστιες σκηνές από άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας, που σχεδόν όλοι έχουν καλυμένα τα πρόσωπα τους με μάσκες.

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Επαίσχυντη συμπεριφορά

Η πρώτη έντονη αντίδραση ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ κατηγόρησε τον ακροδεξιό υπουργό ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας. «Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέτρεψες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», έγραψε στο Χ ο Σαάρ.

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσαν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό KAN News ότι ο Μπεν-Γκβίρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

