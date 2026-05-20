Έναρξη ειδικότητας με εξετάσεις: Αιτία φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ

Η πρόταση του ΚΕΣΥ που αποτελεί «αιτία πολέμου» για τους γιατρούς επανέρχεται μετά από δύο χρόνια 

Διονυσία Προκόπη

Έναρξη ειδικότητας με εξετάσεις: Αιτία φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) προτείνει την καθιέρωση εξετάσεων ως προϋπόθεση για την έναρξη ειδικότητας νέων γιατρών, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας
  • Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) προειδοποιεί ότι το μέτρο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φυγή νέων γιατρών στο εξωτερικό.
  • Παλαιότερη προσπάθεια εφαρμογής των εξετάσεων αποσύρθηκε μετά από κινητοποιήσεις των γιατρών.
  • Η ΕΙΝΑΠ ζητά από την κυβέρνηση να βελτιώσει ουσιαστικά την εκπαίδευση των νέων γιατρών με σύγχρονες υποδομές και επαρκή εκπαιδευτικά κέντρα.
  • Προαναγγέλλονται κινητοποιήσεις σε συντονισμό με την ΟΕΝΓΕ και φοιτητικούς συλλόγους κατά της καθιέρωσης εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας.
Snapshot powered by AI

Η πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για καθιέρωση εξετάσεων, οι οποίες θα αποτελούν κριτήριο για την έναρξη ειδικότητας των νέων γιατρών, έχει επανέλθει στο προσκήνιο, δημιουργώντας αναστάτωση στους νέους γιατρούς. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), με αφορμή πρόσφατο συνέδριο όπου συζητήθηκε η πρόταση, προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις.

Το επίμαχο συνέδριο διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων των Ιατρικών Σχολών και κάποιων προέδρων Εταιρειών Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σχετικά με την ιατρική εκπαίδευση. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη συμφωνία τους για την καθιέρωση εξετάσεων, οι οποίες θα αποτελούν κριτήριο για την έναρξη της ειδικότητας, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ.

Το ΚΕΣΥ έχει εισηγηθεί και στο παρελθόν την καθιέρωση εξετάσεων ως προϋπόθεση για την έναρξη ειδικότητας, «πατώντας» στο γεγονός ότι συγκεκριμένες ειδικότητες σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και κλινικές, έχουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων και μακρόχρονη αναμονή. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, το υπουργείο Υγείας είχε εκδώσει εγκύκλιο μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, η οποία καταργούσε την ισχύουσα σειρά αναμονής και καθιέρωνε ποσόστωση μέσω εξετάσεων, για τους πτυχιούχους Ιατρικής που θα ξεκινούσαν ειδικότητα και τους ειδικευμένους γιατρούς που θα ξεκινούσαν εξειδίκευση. Μετά από διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των γιατρών, η εγκύκλιος αποσύρθηκε.

«Ανεξάρτητα από το ποιος εμφανίζεται να παίρνει την "πρωτοβουλία", είναι γνωστό πως το υπουργείο Υγείας επιδιώκει την επιβολή εξετάσεων-κόφτη για την έναρξη της ειδικότητας» υποστηρίζει σήμερα (20/05/2026), η ΕΙΝΑΠ και υπενθυμίζει πως «παρόμοια προσπάθεια είχε εμποδιστεί με αγωνιστικές κινητοποιήσεις εν τη γενέσει της πριν λίγα χρόνια. Πρόκειται για βαθιά αντιδραστική εξέλιξη, η οποία υποβαθμίζει την αξία του πτυχίου Ιατρικής, που μέχρι τώρα ήταν μοναδικό προαπαιτούμενο για να λάβει κανείς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και για να ξεκινήσει ειδικότητα».

Η ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί ότι αν περάσει αυτό το μέτρο, «η μεγάλη μάζα των νέων γιατρών θα αναγκάζεται να αλλάζει ειδικότητα, γιατί αν δεν ξεκινήσει κανείς άμεσα, οι επιλογές είναι είτε η φυγή προς το εξωτερικό (κι ας κόπτονται δήθεν για το brain drain) είτε η κακοπληρωμένη δουλειά σε κάποιο κέντρο αισθητικής ή ιδιωτική κλινική».

Η ΕΙΝΑΠ καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη γνώση και τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης (αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών κέντρων, ειδικευμένων γιατρών, εκσυγχρονισμός υποδομής). Τέλος, ζητά από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Επιστημονικές Εταιρείες Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων να καταδικάσουν αυτή την εξέλιξη και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις με την ΟΕΝΓΕ, σε συντονισμό με τους φοιτητικούς συλλόγους των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Καραμπόλα με επτά αμάξια στο ύψος της Λυκόβρυσης

17:50LIFESTYLE

Φωκάς Ευαγγελινός -Eurovision: «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους» - Σάλος και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το βίντεο του Γκβιρ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν βιάζομαι να καταλήξω σε συμφωνία - Ο Νετανιάχου θα «κάνει ό,τι θέλω εγώ»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η στιγμή που οδηγός υπό την επήρεια ναρκωτικών μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα και σκότωσε 60χρονη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Με σχέδιο και συνεργασίες η Αττική μπορεί να καταστεί ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό hub

17:28LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Νέες φωτογραφίες από την εμφάνισή της στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίκη Νετανιάχου για το βίντεο με τους ακτιβιστές: «Δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ»

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Ανυπόστατο δόγμα η Γαλάζια Πατρίδα, ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς του Αιγαίου

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός ΥΠΕΞ για το βίντεο με ακτιβιστές: Επαίσχυντη η συμπεριφορά του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ

17:10ΥΓΕΙΑ

Έναρξη ειδικότητας με εξετάσεις: Αιτία φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους» - Σάλος και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το βίντεο του Γκβιρ

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βασιλιάς Κάρολος πέθανε»: Απίστευτη γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ