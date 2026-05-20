Έναρξη ειδικότητας με εξετάσεις: Αιτία φυγής νέων γιατρών στο εξωτερικό, προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ

Προαναγγέλλονται κινητοποιήσεις σε συντονισμό με την ΟΕΝΓΕ και φοιτητικούς συλλόγους κατά της καθιέρωσης εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας.

Η πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για καθιέρωση εξετάσεων, οι οποίες θα αποτελούν κριτήριο για την έναρξη ειδικότητας των νέων γιατρών, έχει επανέλθει στο προσκήνιο, δημιουργώντας αναστάτωση στους νέους γιατρούς. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), με αφορμή πρόσφατο συνέδριο όπου συζητήθηκε η πρόταση, προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις.

Το επίμαχο συνέδριο διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων των Ιατρικών Σχολών και κάποιων προέδρων Εταιρειών Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σχετικά με την ιατρική εκπαίδευση. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη συμφωνία τους για την καθιέρωση εξετάσεων, οι οποίες θα αποτελούν κριτήριο για την έναρξη της ειδικότητας, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ.

Το ΚΕΣΥ έχει εισηγηθεί και στο παρελθόν την καθιέρωση εξετάσεων ως προϋπόθεση για την έναρξη ειδικότητας, «πατώντας» στο γεγονός ότι συγκεκριμένες ειδικότητες σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και κλινικές, έχουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων και μακρόχρονη αναμονή. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, το υπουργείο Υγείας είχε εκδώσει εγκύκλιο μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, η οποία καταργούσε την ισχύουσα σειρά αναμονής και καθιέρωνε ποσόστωση μέσω εξετάσεων, για τους πτυχιούχους Ιατρικής που θα ξεκινούσαν ειδικότητα και τους ειδικευμένους γιατρούς που θα ξεκινούσαν εξειδίκευση. Μετά από διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των γιατρών, η εγκύκλιος αποσύρθηκε.

«Ανεξάρτητα από το ποιος εμφανίζεται να παίρνει την "πρωτοβουλία", είναι γνωστό πως το υπουργείο Υγείας επιδιώκει την επιβολή εξετάσεων-κόφτη για την έναρξη της ειδικότητας» υποστηρίζει σήμερα (20/05/2026), η ΕΙΝΑΠ και υπενθυμίζει πως «παρόμοια προσπάθεια είχε εμποδιστεί με αγωνιστικές κινητοποιήσεις εν τη γενέσει της πριν λίγα χρόνια. Πρόκειται για βαθιά αντιδραστική εξέλιξη, η οποία υποβαθμίζει την αξία του πτυχίου Ιατρικής, που μέχρι τώρα ήταν μοναδικό προαπαιτούμενο για να λάβει κανείς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και για να ξεκινήσει ειδικότητα».

Η ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί ότι αν περάσει αυτό το μέτρο, «η μεγάλη μάζα των νέων γιατρών θα αναγκάζεται να αλλάζει ειδικότητα, γιατί αν δεν ξεκινήσει κανείς άμεσα, οι επιλογές είναι είτε η φυγή προς το εξωτερικό (κι ας κόπτονται δήθεν για το brain drain) είτε η κακοπληρωμένη δουλειά σε κάποιο κέντρο αισθητικής ή ιδιωτική κλινική».

Η ΕΙΝΑΠ καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη γνώση και τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης (αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών κέντρων, ειδικευμένων γιατρών, εκσυγχρονισμός υποδομής). Τέλος, ζητά από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Επιστημονικές Εταιρείες Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων να καταδικάσουν αυτή την εξέλιξη και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις με την ΟΕΝΓΕ, σε συντονισμό με τους φοιτητικούς συλλόγους των Ιατρικών Σχολών της χώρας.