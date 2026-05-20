Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία - Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ

Snapshot Το βίντεο με τον Ισραηλινό υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές προκάλεσε διεθνή καταδίκη από Γαλλία, Ιταλία και Ιρλανδία.

Η Γαλλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις και ζήτησε σεβασμό προς τους κρατούμενους ακτιβιστές.

Η Ιρλανδία απαίτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών και διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά τους.

Η Ιταλία καταδίκασε τη μεταχείριση των ακτιβιστών και κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη, απαιτώντας συγγνώμη και την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασαν το περιεχόμενο του βίντεο, ενώ οι κρατούμενοι εμφανίζονται δεμένοι και γονατιστοί.

Διεθνή καταδίκη έχει προκαλέσει το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλο της Γάζας. Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις στο έδαφος τους ενώ η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έδωσε εντολή να κληθεί ο πρέσβης του Ισραήλ «για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να λάβουμε εξηγήσεις». «Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο — και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία — οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε σε ανάρτηση στο Χ ο Μπαρό.

Σε άλλη δήλωσή της, η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν Μακέντι, τόνισε όότι είναι «αποτροπιασμένη και συγκλονισμένη από το βίντεο» που δημοσίευσε ο Μπεν Γκβίρ, «στο οποίο οι παράνομα κρατούμενοι συμμετέχοντες της παγκόσμιας αποστολής Sumud, μεταξύ των οποίων και Ιρλανδοί πολίτες, δεν αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό».

«Ο πρέσβης της Ιρλανδίας στο Ισραήλ ζήτησε άμεσες διαβεβαιώσεις ότι η ευημερία και η ασφάλεια όλων των Ιρλανδών πολιτών διασφαλίζονται και ότι τους παρέχεται κάθε προστασία που δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου. Ζήτησα επίσης την άμεση απελευθέρωσή τους», δήλωσε η Μακέντι.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Ισραηλινός υπουργός, το οποίο καταδίκασαν ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ φαίνονται ακτιβιστές να γονατίζουν με δεμένα χέρια και να μεταφέρονται σε σκηνές.

Ιταλία: Απατεί συγγνώμη και καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στόλου που προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση σε σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», τόνισαν.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

