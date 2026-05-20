Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

Snapshot Η πορτογαλική αστυνομία χαρακτήρισε τους γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν, Κέιτ και Τζέρι, ως ύποπτους για τη δολοφονία της κόρης τους μετά από έντονες ανακρίσεις.

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Τζέιμς Σμιθ υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εναντίον των γονέων ήταν παράλογες και ότι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν παραμένει ανεξιχνίαστη και οι υποψίες για τους γονείς δεν έχουν εκλείψει, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Η οικογένεια ΜακΚάν συνεχίζει να ζει με την απουσία της Μαντλίν, ενώ τα δίδυμα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει σε νέοι ενήλικες.

Η νέα δραματική σειρά του Channel 5 παρουσιάζει λεπτομερώς την έντονη 11ωρη ανάκριση και τις επιπτώσεις της στην οικογένεια ΜακΚάν.

Το καλοκαίρι του 2007, ενώ οι οικογένειες χαλάρωναν σε διακοπές στην παραλία σε όλη τη νότια Ευρώπη, βυθίστηκα σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ, όπου οι ειδυλλιακές διακοπές μιας οικογένειας με φίλους είχαν μετατραπεί σε τραγωδία.

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε από το κρεβάτι της στο θέρετρο Όσιαν Κλαμπ του Μαρκ Γουόρνερ τη νύχτα της 7ης Μαΐου, πιθανώς γύρω στις 9:15 μ.μ. Ήταν μία εβδομάδα πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της. Αν είναι ακόμα ζωντανή, έκλεισε τα 23 την περασμένη εβδομάδα.

Αλλά κανένα ίχνος της – νεκρή ή ζωντανή – δεν έχει βρεθεί ποτέ. Ανέφερα την υπόθεση εκτενώς, έκανα αρκετά ταξίδια στην Πορτογαλία και ήμουν εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου όταν η ιστορία ανατράπηκε.

Μετά από εβδομάδες ψιθύρων και φημών, καθοδηγούμενη από την πορτογαλική αστυνομία (PJ – Polícia Judiciária), τελικά άρχισαν ανοιχτά να αντιμετωπίζουν τους γονείς της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, ως υπεύθυνους για τη δολοφονία της ίδιας τους της κόρης. Χωρίστηκαν και οδηγήθηκαν για ώρες έντονων ανακρίσεων. Τους έκαναν «arguidos» - ύποπτους.

«Αυτά τα γεγονότα, τα οποία είδα και άκουσα από πρώτο χέρι από τους ίδιους τους ΜακΚαν, αποτελούν το θέμα μιας νέας δραματικής σειράς του Channel 5, με τον εύστοχο τίτλο Under Suspicion: Kate McCann», αναφέρει σε προσωπική του αφήγηση στον Independent ο δημοσιογράφος, David James Smith, ο οποίος κάλυπτε την εξαφάνιση της Μαντλίν.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι ΜακΚαν δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην εξαφάνιση της Μαντλίν. Για να είναι υπεύθυνοι οι ΜακΚαν, θα ήταν υποχρεωμένοι να συνάψουν μια αδιανόητη συμφωνία, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τους συνταξιδιώτες τους, και τους επτά, μια δεμένη ομάδα φίλων. Όταν ακούσετε τι τους κατηγόρησε η πορτογαλική αστυνομία, θα συνειδητοποιήσετε πόσο παράλογες ήταν οι κατηγορίες.

Αλλά εξίσου, όπως γνωρίζει πολύ καλά το ζευγάρι, η λάσπη είναι άσχημη. Οι υποψίες δεν έχουν εξαφανιστεί ποτέ και ίσως ποτέ δεν θα εξαφανιστούν, εκτός αν ή μέχρι να βρεθεί η Μαντλίν. Αν και δεν τους έχω δει ή μιλήσει εδώ και μερικά χρόνια, συχνά αναρωτιέμαι, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, τι ομοιότητες με την κανονική ζωή έχουν βρει οι ΜακΚαν, με τα δίδυμα παιδιά τους, τον Σον και την Αμελί, που ήταν τότε δύο ετών και τώρα είναι νέοι ενήλικες - και τη Μαντλίν, η οποία παραμένει, είμαι σίγουρος, μια ισχυρή παρουσία κατά την απουσία της».

«Δεν αμφιβάλλω ότι το τεράστιο σθένος και η ανθεκτικότητα της Κέιτ και του Τζέρι ΜακΚαν τους έχουν κρατήσει ζωντανούς. Ήταν σίγουρα συναρπαστικό, ωστόσο, εκείνες τις ημέρες του Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς πλησίαζε η 100ή ημέρα από την εξαφάνιση της Μαντλίν».

«Γίνεται πολύ άσχημο», μου είπε η τότε βοηθός δημοσίων σχέσεών τους, Τζάστιν ΜακΓκίνες, αφού προσγειώθηκα στο Φάρο. Δεν είχε άδικο. Η Τζάστιν, επίσης, ένιωθε την πίεση από το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης που επικεντρώθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Πορτιμάο, καθώς πρώτα η Κέιτ και στη συνέχεια ο Τζέρι ανακρίθηκαν και τους δόθηκε επίσημο καθεστώς υπόπτου.

Είχα ήδη συναντήσει για λίγο το ζευγάρι και είχα παρατηρήσει μεγάλη ένταση στα λεπτά χαρακτηριστικά τους. Φαινόταν να είναι απλοί άνθρωποι, από συνηθισμένα υπόβαθρα, και οι δύο αρκετά επιτυχημένοι ώστε να γίνουν γιατροί και τώρα να ζουν διαφορετικές, πιο άνετες ζωές από αυτές στις οποίες είχαν γεννηθεί.

Ίσως οι ικανότητές τους τους έκαναν λιγότερο νωθρούς από ό,τι θα μπορούσαν να είναι άλλοι, πιο έτοιμους - μετά το αρχικό σοκ - να καταστρώσουν στρατηγική για το τι έπρεπε να γίνει και πώς να το κάνουν.

Η ιδιότητά τους ως υπόπτων σήμαινε ότι δεσμεύονταν από τους κανόνες του δικαστικού απορρήτου, αλλά ο Τζέρι ΜακΚαν δεν ήθελε να σιωπήσει και λίγο μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο συναντηθήκαμε σε μια παμπ κοντά στο σπίτι τους στο Λέστερ, όπου μου είπε τι συνέβαινε, σε μια συζήτηση σχεδόν τριών ωρών, την οποία ηχογράφησα, μαζί με τον Κλάρενς Μίτσελ, ο οποίος είχε πλέον γίνει ο έμπιστος εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της οικογένειας.

Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι τους αργότερα, για να μπορέσει ο Τζέρι να μου καλέσει ταξί, η Κέιτ καθόταν με μια φίλη της στο σαλόνι και μας χαιρέτησαν ευγενικά. Ενώ περιμέναμε στην κουζίνα να φτάσει το ταξί, υπήρχαν δύο πιάτα με φαγητό στην κουζίνα, καλυμμένα με μεμβράνη, ετοιμασμένα από την Κέιτ για το δείπνο του Τζέρι και του Κλάρενς. Και στο ψυγείο, ένας χάρτης με αστέρια για τη Μαντλίν, για να παρακολουθεί την πρόοδό της στον ύπνο της όλη τη νύχτα και - με τρομερή ειρωνεία - να παραμένει στο κρεβάτι της.

Υπήρχαν δύο σκυλιά - το ένα ανίχνευσε αίμα και το άλλο μπορούσε να ανιχνεύσει τη μυρωδιά ενός νεκρού σώματος. Ένα θραύσμα αίματος βρέθηκε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε χρησιμοποιήσει η οικογένεια, και ο σκύλος που ανέλυσε το πτώμα «ειδοποίησε» (πάγωσε) ενώ εξέταζε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του McCann. Υποστηρίχθηκε ότι είχε βρεθεί ένα δείγμα υγρού που ταίριαζε με το DNA της Madeleine.

Ξαφνικά, οι υποψίες της πορτογαλικής αστυνομίας - ότι η Madeleine θα μπορούσε να είχε πεθάνει σε ατύχημα και το σώμα της να είχε αφαιρεθεί και απορριφθεί από τους γονείς της, προφανώς είχαν κάποια βάση.

Οι ανακρίσεις ωρών

Η Kate ήταν η πρώτη που κλήθηκε για ανάκριση και ανακρίθηκε για 11 ώρες (και πέντε ακόμη ώρες την επόμενη μέρα) και ο Gerry ακολούθησε. Ήξεραν ότι θα ανακρίνονταν, αλλά όχι ποιοι ήταν οι ισχυρισμοί. Υπήρχε, στην πραγματικότητα, μια λίστα με 22 παράγοντες που παρουσιάστηκαν στον δικηγόρο της Kate ως δείκτες της ενοχής της.

Ο Τζέρι μου είπε ότι είχε πει στην Κέιτ ότι η πορτογαλική αστυνομία «οδηγούσε σε ένα αδιέξοδο με το πόδι στο γκάζι και δεν θα έσπαγε». Η στρεβλή εστίαση σε αυτούς ως υπόπτους ήταν μια τρομερή απόσπαση της προσοχής από την αναζήτηση της κόρης τους.

Ο Τζέρι μου περιέγραψε πώς είχε κλάψει στη συνέντευξή του και πώς η Κέιτ είχε λάβει το τρίτο πτυχίο. Η Κέιτ ήταν, είπε, πολύ θυμωμένη και προκλητική. Καθώς την πίεζαν να αποκαλύψει «τι πραγματικά συνέβη», εκείνη απάντησε, «εσείς είστε η αστυνομία, πείτε μου». Ρώτησε, παραπονεμένα, αν προσπαθούσαν να καταστρέψουν την οικογένειά της. Φοβόταν μήπως χάσει και τον Σον και την Αμελί.

Τότε όπως και τώρα, αν το σκεφτείτε, η πιθανότητα δύο άτομα -και οι δύο γιατροί- να βλάψουν κατά λάθος το παιδί τους και να μην ζητήσουν αμέσως βοήθεια είναι αρκετά απίθανη, ώστε στη συνέχεια να το κρύψετε από τους φίλους σας ή να τους εμπλέξετε σε μια δολοφονική συνωμοσία ήταν και είναι σχεδόν αδύνατη. Επιπλέον, η υπόνοια ότι η σορός είχε μεταφερθεί με το αυτοκίνητο που νοίκιασαν 24 ημέρες μετά την εξαφάνιση θα μπορούσε να σημαίνει μόνο ότι είχαν κρατήσει το πτώμα κρυμμένο για τρεις εβδομάδες. Πού; Πώς;

Η εύρεση DNA που ήταν παρόμοιο (αλλά όχι ακριβής αντιστοιχία) με αυτό της Madeleine σε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η οικογένειά της δεν ήταν καθόλου σημαντική ερευνητική εξέλιξη. Όπως γνωρίζουμε τώρα, τα σκυλιά τελικά δυσφημίστηκαν και δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να υποστηρίζει την υπόθεση ότι η Kate και ο Gerry McCann εμπλέκονταν στον θάνατο της Madeleine.

Ο κύριος ύποπτος παραμένει ο καταδικασμένος Γερμανός βιαστής Christian Bruckner. Έχουν περάσει μερικά χρόνια από τότε που η γερμανική αστυνομία ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεκριμένα στοιχεία για τον ρόλο του στην απαγωγή της Madeleine.

Ο Bruckner δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ. Τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά η Μητροπολιτική Αστυνομία φέρεται να πιέζει για να οδηγήσει τον Christian Bruckner, τον κύριο ύποπτο για την εξαφάνιση της Madeleine McCann, στο Ηνωμένο Βασίλειο για δίκη, πριν από την 20ή επέτειο της εξαφάνισης της Madeleine τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα.

Ένα σημαντικό εμπόδιο για μια δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο συνταγματικός νόμος της Γερμανίας, ο οποίος εμποδίζει την έκδοση πολιτών της σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Βρετανία. Δυστυχώς για τους McCann, μέχρι να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάποιον και να λυθεί το μυστήριο, η θλίψη και οι σαφείς αποδείξεις αθωότητάς τους, για ορισμένους, δεν θα είναι ποτέ αρκετές.

*Με πληροφορίες από τον Ιndependent

