Μαντλίν Μακάν: Η συγκινητική τελετή 19 χρόνια από την εξαφάνισή της

Οι γονείς και τα δίδυμα αδέρφια της Mαντλίν Μακάν συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την 19η επέτειο από την εξαφάνισή της

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Μαντλίν Μακάν: Η συγκινητική τελετή 19 χρόνια από την εξαφάνισή της

Oι γονείς της Μαντλίν Μακάν με τη φωρογραφία της αγνοούμενης κόρης τους

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι γονείς της Mαντλίν Μακάν συμμετείχαν την Κυριακή σε μια αγρυπνία προσευχής για να τιμήσουν τη 19η επέτειο από την εξαφάνιση της κόρης τους, διαβεβαιώνοντας ότι: «Η αναζήτηση συνεχίζεται για να τη βρούμε, να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή». Η Κέιτ και ο Τζέρι, συνοδευόμενοι από τα δίδυμα παιδιά τους, έτυχαν θερμής υποδοχής από υποστηρικτές και άτομα που θα ήθελαν να μοιραστούν τις ευχές τους στην υπαίθρια συγκέντρωση στο χωριό τους, το Ρόθλεϊ του Λέστερσαϊρ.

Είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι φωτογραφίζεται δημόσια με τον Σον και την Αμελί, η οποία είναι πλέον 21 ετών. Το ζευγάρι έδειχνε συντετριμμένο καθώς προσευχόταν για τη «Μάντι», η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Είχε μείνει να κοιμάται μόνη με τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια της, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε ένα κοντινό εστιατόριο τάπας.

Ο διάσημος καρδιολόγος Τζέρι, 57 ετών, και η πρώην γενική γιατρός Κέιτ, 58 ετών, διατηρούν ακόμη ζωντανή την ελπίδα ότι η κόρη τους, η οποία θα ήταν τώρα σχεδόν 23 ετών, θα μπορούσε να είναι ακόμα ζωντανή. Κανένας από τους δύο δεν απευθύνθηκε στο πλήθος των 50 ατόμων. Αλλά ο Σον, ένας ταλαντούχος κολυμβητής που ελπίζει να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, και η φοιτήτρια Αμελί άναψαν κεριά στη μνήμη της αδερφής τους στο μνημείο πολέμου στο Κρος Γκριν.

Ο θείος της Κέιτ, Μπράιαν Κένεντι, συνταξιούχος διευθυντής σχολείου, διάβασε ένα ποίημα με τίτλο «Ο Φάρος» του Σάιμον Άρμιτατζ - το οποίο είχε γραφτεί προηγουμένως για τους ΜακΚαν. Ο αιδεσιμότατος Ρομπ Γκλάντστοουν, εφημέριος της ενοριακής εκκλησίας του Ρόθλεϊ, είπε στο πλήθος: «Συγκεντρωνόμαστε σήμερα για να προσευχηθούμε για τη Μαντλίν και άλλα αγνοούμενα παιδιά, για να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα τον Τζέρι και την Κέιτ να διατηρήσουμε την ελπίδα μας και να προσευχηθούμε για νέα δύναμη ακόμα και μετά από δεκαεννέα χρόνια».

Η κάτοικος Μισέλ Κανιλέρι ενώθηκε με τους υποστηρικτές της διαβάζοντας μάντρα όπως «ποτέ μην τα παρατάς» και «ακόμα λείπεις, ακόμα λείπεις». Αργότερα είπε: «Λυπάμαι πραγματικά την οικογένεια. Ακόμα δεν έχουν βρει ησυχία και ηρεμία μετά από τόσα χρόνια». Πρόσθεσε: «Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη γι' αυτούς εδώ».

Μετά τη σύντομη 20λεπτη λειτουργία, η Κέιτ εθεάθη να χαμογελάει καθώς αγκάλιαζε και συνομιλούσε με τους ντόπιους. Η τετραμελής οικογένεια αργότερα περπάτησε προς το κοντινό τους σπίτι. Σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ και ο Τζέρι έγραψαν:«Δεκαεννέα χρόνια. Η αναζήτηση συνεχίζεται για να βρούμε τη Μαντλίν μας, να επιτύχουμε λίγη δικαιοσύνη, να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή.»

Πρόσθεσαν στην επίσημη σελίδα Find Madeleine στο Facebook: «Παραμένουμε πολύ ευγνώμονες για όλη την υποστήριξή μας - από φίλους και συγγενείς, ανθρώπους που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε - και από την αστυνομία και τις αρχές για τη συνεχή αποφασιστικότητα και προσπάθειά τους. Σας ευχαριστούμε». «Για τη Μαντλίν, την οποία αγαπάμε και μας λείπει κάθε μέρα, δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Την Κέιτ, τον Τζέρι και την οικογένειά της.»

Η Κέιτ και ο Τζέρι είχαν αποφύγει την αγρυπνία για την επέτειο της κόρης τους το 2024, κατόπιν συμβουλής της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μίας ανησυχητικής δοκιμασίας παρενόχλησης και παρακολούθησης που υπέστησαν. Η εξαφάνιση της Μάντι παραμένει μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για αγνοούμενους στον κόσμο. Ο απαγωγέας της έχει, μέχρι στιγμής, διαφύγει της δικαιοσύνης.

Η βρετανική αστυνομία που αναζητά τη Μάντι έλαβε νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσει την επίπονη έρευνά της. Η κυβέρνηση ενέκρινε νέο αίτημα της Σκότλαντ Γιαρντ για οικονομική ενίσχυση φέτος, ώστε να συνεχιστεί η 15ετής έρευνά τους με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γκρέιντζ». Μέχρι στιγμής έχει κοστίσει στους φορολογούμενους περίπου 13,5 εκατομμύρια λίρες.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην Daily Mail: «Οι υπουργοί ενέκριναν αίτημα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την παροχή έως και 86.000 λιρών για την επιχείρηση Grange το 2026-27».

Ο Κριστιάν Μπρούκνερ, ο οποίος αποφυλακίστηκε πέρυσι, παραμένει ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Η γερμανική αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι είναι νεκρή και έχει σκοπό να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του βασικού υπόπτου, καταδικασμένου βιαστή Κρίστιαν Μπρούκνερ για απαγωγή και δολοφονία

Η Σκότλαντ Γιαρντ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την υπόθεσή της ως έρευνα για αγνοούμενους. Την Πρωτοχρονιά, η Κέιτ και ο Τζέρι έστειλαν τις ευχές τους και ευχαρίστησαν την αστυνομία και το κοινό για τη συνεχή υποστήριξή τους. Πρόσθεσαν: «Είθε το 2026 να μας φέρει την ανακάλυψη που λαχταράμε». «Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας έχουν στηρίξει, με οποιονδήποτε τρόπο, και που συνεχίζουν να ελπίζουν σε θετικά νέα για τη Μαντλίν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη του Μεξικού: Βυθίζεται έως και 25 εκατοστά τον χρόνο - Το φαινόμενο είναι ορατό από το διάστημα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άρωμα... καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

11:16ANNOUNCEMENTS

Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οικογένεια βύθισε το παιδί της στον Γάγγη για θεραπεία και εκείνο πέθανε

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει με τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ - Διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

11:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πόρτο Ράφτη: Καταγγελία 36χρονης για ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της – «Με χτύπησε στο κεφάλι»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαΐου - Ποια σημεία επηρεάζονται

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Area 51: Σημειώθηκαν 17 σεισμοί σε μόλις λίγες ώρες

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεχωριστή πρόταση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό - Αραμπατζή από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ελλάδα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι συναντήσεις με Σακελλαρίδη - Δούκα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου - Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90

10:33ΕΥ ΖΗΝ

«Μπούμερανγκ» για την υγεία των νέων το online περιεχόμενο για γυμναστική και ιδεατό σώμα

10:26LIFESTYLE

Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

10:15LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα έκλεισε τα 45 με τον Ντάνι Ραμίρεζ στο πλευρό της και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ