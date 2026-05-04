Μαντλίν Μακάν: Η συγκινητική τελετή 19 χρόνια από την εξαφάνισή της

Οι γονείς της Mαντλίν Μακάν συμμετείχαν την Κυριακή σε μια αγρυπνία προσευχής για να τιμήσουν τη 19η επέτειο από την εξαφάνιση της κόρης τους, διαβεβαιώνοντας ότι: «Η αναζήτηση συνεχίζεται για να τη βρούμε, να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή». Η Κέιτ και ο Τζέρι, συνοδευόμενοι από τα δίδυμα παιδιά τους, έτυχαν θερμής υποδοχής από υποστηρικτές και άτομα που θα ήθελαν να μοιραστούν τις ευχές τους στην υπαίθρια συγκέντρωση στο χωριό τους, το Ρόθλεϊ του Λέστερσαϊρ.

Είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι φωτογραφίζεται δημόσια με τον Σον και την Αμελί, η οποία είναι πλέον 21 ετών. Το ζευγάρι έδειχνε συντετριμμένο καθώς προσευχόταν για τη «Μάντι», η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Είχε μείνει να κοιμάται μόνη με τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια της, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν με φίλους σε ένα κοντινό εστιατόριο τάπας.

Ο διάσημος καρδιολόγος Τζέρι, 57 ετών, και η πρώην γενική γιατρός Κέιτ, 58 ετών, διατηρούν ακόμη ζωντανή την ελπίδα ότι η κόρη τους, η οποία θα ήταν τώρα σχεδόν 23 ετών, θα μπορούσε να είναι ακόμα ζωντανή. Κανένας από τους δύο δεν απευθύνθηκε στο πλήθος των 50 ατόμων. Αλλά ο Σον, ένας ταλαντούχος κολυμβητής που ελπίζει να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, και η φοιτήτρια Αμελί άναψαν κεριά στη μνήμη της αδερφής τους στο μνημείο πολέμου στο Κρος Γκριν.

Ο θείος της Κέιτ, Μπράιαν Κένεντι, συνταξιούχος διευθυντής σχολείου, διάβασε ένα ποίημα με τίτλο «Ο Φάρος» του Σάιμον Άρμιτατζ - το οποίο είχε γραφτεί προηγουμένως για τους ΜακΚαν. Ο αιδεσιμότατος Ρομπ Γκλάντστοουν, εφημέριος της ενοριακής εκκλησίας του Ρόθλεϊ, είπε στο πλήθος: «Συγκεντρωνόμαστε σήμερα για να προσευχηθούμε για τη Μαντλίν και άλλα αγνοούμενα παιδιά, για να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα τον Τζέρι και την Κέιτ να διατηρήσουμε την ελπίδα μας και να προσευχηθούμε για νέα δύναμη ακόμα και μετά από δεκαεννέα χρόνια».

Η κάτοικος Μισέλ Κανιλέρι ενώθηκε με τους υποστηρικτές της διαβάζοντας μάντρα όπως «ποτέ μην τα παρατάς» και «ακόμα λείπεις, ακόμα λείπεις». Αργότερα είπε: «Λυπάμαι πραγματικά την οικογένεια. Ακόμα δεν έχουν βρει ησυχία και ηρεμία μετά από τόσα χρόνια». Πρόσθεσε: «Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη γι' αυτούς εδώ».

Μετά τη σύντομη 20λεπτη λειτουργία, η Κέιτ εθεάθη να χαμογελάει καθώς αγκάλιαζε και συνομιλούσε με τους ντόπιους. Η τετραμελής οικογένεια αργότερα περπάτησε προς το κοντινό τους σπίτι. Σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ και ο Τζέρι έγραψαν:«Δεκαεννέα χρόνια. Η αναζήτηση συνεχίζεται για να βρούμε τη Μαντλίν μας, να επιτύχουμε λίγη δικαιοσύνη, να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή.»

Πρόσθεσαν στην επίσημη σελίδα Find Madeleine στο Facebook: «Παραμένουμε πολύ ευγνώμονες για όλη την υποστήριξή μας - από φίλους και συγγενείς, ανθρώπους που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε - και από την αστυνομία και τις αρχές για τη συνεχή αποφασιστικότητα και προσπάθειά τους. Σας ευχαριστούμε». «Για τη Μαντλίν, την οποία αγαπάμε και μας λείπει κάθε μέρα, δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Την Κέιτ, τον Τζέρι και την οικογένειά της.»

Η Κέιτ και ο Τζέρι είχαν αποφύγει την αγρυπνία για την επέτειο της κόρης τους το 2024, κατόπιν συμβουλής της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μίας ανησυχητικής δοκιμασίας παρενόχλησης και παρακολούθησης που υπέστησαν. Η εξαφάνιση της Μάντι παραμένει μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για αγνοούμενους στον κόσμο. Ο απαγωγέας της έχει, μέχρι στιγμής, διαφύγει της δικαιοσύνης.

Η βρετανική αστυνομία που αναζητά τη Μάντι έλαβε νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσει την επίπονη έρευνά της. Η κυβέρνηση ενέκρινε νέο αίτημα της Σκότλαντ Γιαρντ για οικονομική ενίσχυση φέτος, ώστε να συνεχιστεί η 15ετής έρευνά τους με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γκρέιντζ». Μέχρι στιγμής έχει κοστίσει στους φορολογούμενους περίπου 13,5 εκατομμύρια λίρες.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην Daily Mail: «Οι υπουργοί ενέκριναν αίτημα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την παροχή έως και 86.000 λιρών για την επιχείρηση Grange το 2026-27».

Ο Κριστιάν Μπρούκνερ, ο οποίος αποφυλακίστηκε πέρυσι, παραμένει ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Η γερμανική αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι είναι νεκρή και έχει σκοπό να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του βασικού υπόπτου, καταδικασμένου βιαστή Κρίστιαν Μπρούκνερ για απαγωγή και δολοφονία

Η Σκότλαντ Γιαρντ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την υπόθεσή της ως έρευνα για αγνοούμενους. Την Πρωτοχρονιά, η Κέιτ και ο Τζέρι έστειλαν τις ευχές τους και ευχαρίστησαν την αστυνομία και το κοινό για τη συνεχή υποστήριξή τους. Πρόσθεσαν: «Είθε το 2026 να μας φέρει την ανακάλυψη που λαχταράμε». «Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας έχουν στηρίξει, με οποιονδήποτε τρόπο, και που συνεχίζουν να ελπίζουν σε θετικά νέα για τη Μαντλίν».

