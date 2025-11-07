Μαντλίν Μακάν: Ένοχη η 24χρονη Πολωνή για παρενόχληση της οικογένειας της 4χρονης

Η 24χρονη Julia Wandelt από την Πολωνία που ισχυριζόταν ότι είναι η αγνοούμενη Μαντλίν Μακάν καταδικάστηκε για παρενόχληση της οικογένειας της 4χρονης. Ωστόσο, η 24χρονη κρίθηκε αθώα για την κατηγορία της παρακολούθησης του ζευγαριού.

Η Wandelt, η οποία γεννήθηκε τρία χρόνια μετά τη μικρή Μαντλίν, είπε ότι υποψιαζόταν ότι είχε απαχθεί και ανατραφεί από ένα ζευγάρι που δεν ήταν οι πραγματικοί γονείς της. Εκείνη την εποχή, όπως έχει γίνει πλέον γνωστό, είχε ψυχολογικά προβλήματα και είχε υποστεί κακοποίηση από έναν ηλικιωμένο συγγενή της.

Ο ηλικιωμένος συγγενής έμοιαζε με το σκίτσο ενός άνδρα που ήταν κάποτε ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, το οποίο βρήκε τυχαία κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαδίκτυο για εξαφανισμένα παιδιά.

Η Μαντλίν ήταν σχεδόν τεσσάρων ετών όταν εξαφανίστηκε από το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της οικογένειας στην Praia da Luz της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Από τότε έχουν ξεκινήσει έρευνες για την εύρεση της.

H μικρή Μαντλίν

Η 24χρονη ισχυρίζεται ότι έχει ένα σημάδι στην ίριδα του δεξιού της ματιού, όπως η μικρή Μαντλίν, και ότι μοιάζει με την 4χρονη σε προχωρημένη ηλικία. Σε διάστημα τριών ετών, η 24χρονη προσέλκυσε μισό εκατομμύριο ακόλουθους στον λογαριασμό της στο Instagram, iammadeleinemccan, ενώ δημοσίευσε τους ισχυρισμούς της και στο TikTok.

Τότε ήταν που σήμανε συναγερμός στις Αρχές, οι οποίες προσέγγισαν την Wandelt και της είπαν ότι δεν ήταν η Μαντλίν και την διέταξαν να μην πλησιάσει την οικογένειά της 4χρονης, αλλά εκείνη αγνόησε την προειδοποίηση. Άρχισε να εμφανίζεται στο σπίτι της οικογένειας Μακάν και έστελνε απειλητικές επιστολές και μηνύματα, ζητώντας επανειλημμένα να γίνει τεστ DNA.

Όταν η Wandelt συνελήφθη νωρίτερα φέτος, ένα τεστ DNA απέδειξε ότι δεν ήταν η 4χρονη Μαντλίν.

Κατά την διάρκεια της δίκης, η 24χρονη Wandelt αρνήθηκε ότι ήθελε χρήματά ή φήμη και ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ψεύτρα και ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να βλάψει την οικογένεια Μακαν και τα παιδιά τους.

Η οικογένεια Μακάν και τα παιδιά τους κατέθεσαν ως μάρτυρες στη δίκη, η οποία διήρκησε πέντε εβδομάδες, στο Leicester Crown Court, περιγράφοντας την αναστάτωση που τους είχε προκαλέσει η Wandelt.

