Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε παραλιακό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε αιφνιδιαστικά την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έντονη αναστάτωση.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα πρώτα, τρομακτικά δευτερόλεπτα του φαινομένου, με πελάτες και προσωπικό να αιφνιδιάζονται από τη μανία του ανέμου.

Τρομοκρατημένοι πελάτες προσπαθούσαν να σώσουν τα παιδιά τους, αλλά και εαυτούς, από το ξαφνικό χτύπημα, όπως φαίνεται στο βίντεο του e-evros.gr.

