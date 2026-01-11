Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Βίντεο, φωτογραφίες

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, κλαδιά δέντρων έπεσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και βάρκες βγήκαν στη στεριά

Newsbomb

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Βίντεο, φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πληγές της μετράει η Αλεξανδρούπολη μετά το πέρασμα ισχυρού «τυφώνα» από την πόλη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας 150 χλμ/ώρα να αφήνουν καταστροφές στο πέρασμά τους, με ακόμα και βάρκες να βγαίνουν στη στεριά από τα επικίνδυνα φαινόμενα.

Κάτοικοι και διερχόμενοι περιέγραφαν εικόνες δρόμων που μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ενώ σε πολλά σημεία της πόλης οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και τα έριξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πολλά δέντρα έπεσαν σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα, με τουλάχιστον δύο οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές από πτώσεις κλαδιών — όπως καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτώνται στα social media από κατοίκους της περιοχής.

0104
0204
0304
0404

Βίντεο από κάμερα στον φάρο της πόλης κατέγραψε τη στιγμή που το φαινόμενο έκανε «απόβαση» στην πρωτεύουσα του Έβρου, με το φως του εμβληματικού συμβόλου της πόλης να θολώνει από την έντονη βροχόπτωση και τους στύλους φωτισμού να κινούνται σαν κλαδιά δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους.

Σε άλλα βίντεο από πεζούς στους δρόμους της πόλης καταγράφηκε η στιγμή που το φαινόμενο έριχνε κλαδιά από δέντρα, καθώς και οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί άνεμοι.

*Με πληροφορίες από evros24.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα συμβόλαια σταθερής τιμής

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στη μάχη της φοροδιαφυγής 6 νέα ψηφιακά εργαλεία - Έρχεται «σαφάρι» ελέγχων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» της ανάκρισης η εναλλαγή ρόλων των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Toyota GR86 με pop-up προβολείς

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι και τη δράση στην Ευρώπη

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό κατόρθωμα: Στις «7 κορυφές» του κόσμου ο πρώτος ορειβάτης με διπλό ακρωτηριασμό

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο - Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: «Χειρόφρενο» στις 13 και 14 Ιανουαρίου

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο Στέλιο Τσικνάκη

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mε το Loyal+ ανταλλάσεις το παλιό σου Ford με νέο με 0% επιτόκιο και επιπλέον όφελος

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Το Ισραήλ σχεδιάζει νέα επιχείρηση στη Γάζα τον Μάρτιο, μετά από έγκριση Τραμπ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Kολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους - Γνωστός τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Μάχη» κορυφής για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, τεράστιο «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν φλέγεται: Ο στρατός ανέλαβε την καταστολή - Φόβοι για εκατόμβη νεκρών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: «Χειρόφρενο» στις 13 και 14 Ιανουαρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο Αφγανό - Της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η ώρα της τελικής μάχης στο Ευρωκοινοβούλιο - Ποιοι είναι κατά της συμφωνίας

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τι αλλάζει και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο - Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πενσυλβάνια: Έκλεβε λείψανα βρεφών και κρανία από νεκροταφεία και τα πωλούσε στο Facebook

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα και «ζεσταίνουν» διπλή αντιπροσωπεία για τη συνάντηση με Μητσοτάκη - «Λύσεις ή κλιμάκωση και γενικός αποκλεισμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ