Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Βίντεο, φωτογραφίες

Τις πληγές της μετράει η Αλεξανδρούπολη μετά το πέρασμα ισχυρού «τυφώνα» από την πόλη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας 150 χλμ/ώρα να αφήνουν καταστροφές στο πέρασμά τους, με ακόμα και βάρκες να βγαίνουν στη στεριά από τα επικίνδυνα φαινόμενα.

Κάτοικοι και διερχόμενοι περιέγραφαν εικόνες δρόμων που μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ενώ σε πολλά σημεία της πόλης οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και τα έριξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πολλά δέντρα έπεσαν σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα, με τουλάχιστον δύο οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές από πτώσεις κλαδιών — όπως καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτώνται στα social media από κατοίκους της περιοχής.

01 04 02 04 03 04 04 04

Βίντεο από κάμερα στον φάρο της πόλης κατέγραψε τη στιγμή που το φαινόμενο έκανε «απόβαση» στην πρωτεύουσα του Έβρου, με το φως του εμβληματικού συμβόλου της πόλης να θολώνει από την έντονη βροχόπτωση και τους στύλους φωτισμού να κινούνται σαν κλαδιά δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους.

Σε άλλα βίντεο από πεζούς στους δρόμους της πόλης καταγράφηκε η στιγμή που το φαινόμενο έριχνε κλαδιά από δέντρα, καθώς και οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί άνεμοι.

*Με πληροφορίες από evros24.gr

Διαβάστε επίσης