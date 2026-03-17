Το τελευταίο μήνυμα Λαριτζανί: «Ζητώ από τον Θεό να απονείμει στους μάρτυρες τις υψηλότερες τιμές»

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση από το Ισραήλ ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός μία νέα ανάρτηση δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χειρόγραφο μήνυμα του Λαριτζανί, το οποίο αναμετέδωσαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τιμά τη μνήμη των Ιρανών ναυτικών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση. Η κηδεία τους αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα.

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των γενναίων μελών του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές του ιρανικού λαού, και αυτά τα μαρτύρια θα ενισχύσουν τα θεμέλια του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας εντός της δομής των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τις υψηλότερες τιμές», γράφει το μήνυμα του Λαριτζανί.

Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατο του υπ' αριθμόν 2 του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ, η επιχείρηση για τη δολοφονία του Λαριτζανί προγραμματιζόταν να γίνει το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει ότι το απόγευμα της Δευτέρας Ισραηλινοί έλαβαν πληροφορίες ότι ο Λαριτζανί θα βρισκόταν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα. Δεν πρόκειται δηλαδή για την μόνιμη, επίσημη κατοικία του. Ο Λαριτζανί βρισκόταν στο σπίτι που χτυπήθηκε από την ισραηλινή αεροπορία μαζί με τον γιο του. Την πληροφορία για την τοποθεσία είχε η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ.

Ρεπορτάζ των ισραηλινών ΜΜΕ αναφέρουν ότι από την έναρξη του πολέμου δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εντός της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ, η οποία είχε την αποστολή να γνωρίζει ανά πάσα ώρα που βρίσκεται ο Αλί Λαριτζανί.

