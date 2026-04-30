Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

Snapshot Στους Αμπελόκηπους αποκαλύφθηκε άτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα 200 τ.μ., χωρίς άδεια και προδιαγραφές, που λειτουργούσε για οικονομικό όφελος.

Η 72χρονη υπεύθυνη απαίτησε εκβιαστικά 2.000 ευρώ μετά την εγγραφή ηλικιωμένης και απείλησε να την εγκαταλείψει.

Κατά την αστυνομική έφοδο βρέθηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι σε κακή κατάσταση, βρώμικοι χώροι, ληγμένα τρόφιμα και πέντε ζώα να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Κατασχέθηκαν 5.300 ευρώ ως προϊόν παράνομης δραστηριότητας και οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τη βοήθεια κοινωνικών υπηρεσιών.

Η 72χρονη κατηγορείται για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, έχοντας προηγούμενες ποινικές καταδίκες.

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το newsbomb για το άτυπο γηροκομείο στο κέντρο της Αθήνας που διοικούσε μια 72χρονη γυναίκα.

Το άτυπο γηροκομείο είχε στηθεί σε διαμέρισμα 200 τ.μ. στους Αμπελόκηπους, χωρίς άδεια, χωρίς προδιαγραφές και με μοναδικό στόχο το οικονομικό όφελος όπως διαπίστωσε η ασφάλεια Αμπελοκήπων.

Η δράση της αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γυναίκας που μετέφερε τη μητέρα της στη δομή έπειτα από αγγελία στο διαδίκτυο που υπόσχονταν φροντίδα ηλικιωμένων, ακόμη και ατόμων με άνοια ή κατάκοιτων.

Το ποσό: 650 ευρώ τον μήνα. Η πραγματικότητα: εντελώς διαφορετική.

Η αγγελία που αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής

Μόλις μία ημέρα μετά τη μεταφορά της μητέρας της, η υπεύθυνη φέρεται να απαίτησε 2.000 ευρώ, απειλώντας ότι διαφορετικά θα «πετάξει» την ηλικιωμένη στα σκουπίδια.

Οι απειλές δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με την καταγγέλλουσα, επαναλαμβάνοντας το ίδιο φρικιαστικό σενάριο.

Όταν η γυναίκα έσπευσε στο διαμέρισμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με κλειστές πόρτες και άρνηση εισόδου. Η αγωνία κορυφώθηκε μέχρι που τελικά κατάφερε να παραλάβει τη μητέρα της, χωρίς καμία απόδειξη πληρωμής.

Η υπόθεση πήρε άμεσα τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Κατά την έφοδο της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα και κοινωνικών λειτουργών, αποκαλύφθηκε μια εικόνα εγκατάλειψης:

Τέσσερις υπερήλικοι σε διαφορετικά δωμάτια, σε εμφανώς κακή κατάσταση, έντονη δυσοσμία, ακαταστασία και βρώμικοι χώροι, ληγμένα τρόφιμα.

Η 72χρονη προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, δίνοντας ψευδή στοιχεία για τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα.

Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης πέντε ζώα να κυκλοφορούν ελεύθερα, ακόμη και στην κουζίνα, ενώ κατασχέθηκαν 5.300 ευρώ, τα οποία θεωρούνται προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αθήνας, καθώς οι οικογένειές τους δήλωσαν αδυναμία άμεσης παραλαβής.

Η επιχείρηση είχε χαρακτήρα επείγουσας διάσωσης, με τη συνδρομή κοινωνικών υπηρεσιών και εθελοντών.

Η κατηγορούμενη δεν είναι άγνωστη στις αρχές. Στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για:

«Έκθεση» (2025)

«Εξύβριση» και «Σωματική βλάβη» (2021)

Τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

Έκθεση κατ’ επάγγελμα

Εκβίαση κατά συναυτουργία

Απείθεια.

