Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

Snapshot Στο Ίλιον σημειώθηκε επίθεση άνδρα οδηγού σε γυναίκα οδηγό με αφορμή διαφωνία για προτεραιότητα στον δρόμο.

Ο άνδρας ζήτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν, αίτημα που εκείνη αρνήθηκε λόγω κινδύνου σύγκρουσης.

Ο 30χρονος δράστης νοσηλεύεται στο Δαφνί και έχει ιστορικό επεισοδίων έντασης στην περιοχή.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει και να χτυπά τη γυναίκα, ενώ εκείνος αρνείται ότι τη χτύπησε και δηλώνει ότι απλώς έσπρωξε το κινητό της.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει τραυματιστεί και ότι ο δρόμος ήταν επικίνδυνος για να κάνει όπισθεν, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Οι εικόνες από το περιστατικό με την επίθεση άνδρα οδηγού ΙΧ σε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον, με αφορμή ζήτημα προτεραιότητας στον δρόμο, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε όταν ο άνδρας οδηγός ζήτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν, αίτημα που εκείνη αρνήθηκε, τονίζοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης λόγω της κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο πίσω της. Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η ίδια του ζήτησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση.

Τι λένε δράστης και θύμα

- Θύμα: Δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω.

- Δράστης: Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου ‘χει κοπεί ο τένοντας.

Ο 30χρονος, ο οποίος δηλώνει επαγγελματίας οδηγός, νοσηλεύεται στο Δαφνί, ενώ σύμφωνα με αναφορές δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε επεισόδια έντασης. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καυγάδες, ενώ αναφέρεται ακόμη και συμπεριφορά ρίψης αντικειμένων όπως γλάστρες.

Δράστης και θύμα μιλούν στο MEGA, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

«Της ζητάω, πολύ ευγενικά ‘κάνε όπισθεν’. Γιατί, πρώτον, φταις, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος», λέει ο 30χρονος.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να πλησιάζει το παράθυρο της γυναίκας, όπου και τη χτυπά.

«Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι».

Παρά τα λεγόμενά του, στο βίντεο δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί διάλογος μεταξύ τους πριν την ένταση.

«Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσω μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

«Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις».

Από την πλευρά της, η οδηγός υποστηρίζει στην τηλεόραση του Μega ότι: «Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να… Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είχα χώρο για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

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