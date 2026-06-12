Ίλιον: «Έχω μαυρισμένο μάτι» λέει η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από οδηγό

Snapshot Ένας άνδρας οδηγός επιτέθηκε σε γυναίκα στο Ίλιον μετά από διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Η γυναίκα αρνήθηκε να κάνει όπισθεν λόγω κινδύνου σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα και δέχτηκε χτύπημα από τον άνδρα.

Ο 30χρονος δράστης υποστηρίζει ότι απώθησε μόνο το κινητό της γυναίκας και αρνείται ότι την χτύπησε.

Η γυναίκα έχει μαυρισμένο μάτι και επικαλείται ότι δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν λόγω κυκλοφορίας και περαστικών. Snapshot powered by AI

Οργή έχει προκαλέσει η επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας οδηγός στο Ίλιον, σε μία γυναίκα την ώρα που βρισκόταν στο όχημά της, για την προτεραιότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός απαίτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν για να περάσει εκείνος, κάτι που αυτή αρνήθηκε, επικαλούμενη τον κίνδυνο σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα στον κεντρικό δρόμο πίσω της. Στη συνέχεια η γυναίκα του είπε να φύγει, με αποτέλεσμα εκείνος να της επιτεθεί.

Στο βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να λέει «δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω».

Ο δράστης από την πλευρά του, απαντά: «Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου ‘χει κοπεί ο τένοντας».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 30χρονος, στη συνέχεια, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και φτάνει στο παράθυρο της γυναίκας, όπου την χτυπά.

«Δεν τη χτύπησα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, δράστης και θύμα δίνουν τις δικές τους εκδοχές για το περιστατικό.

«Της ζητάω, πολύ ευγενικά ‘κάνε όπισθεν’. Γιατί, πρώτον, φταις, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος», λέει ο 30χρονος.

«Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι», προσθέτει.

«Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσω μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω», συμπληρώνει.

«Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις», καταλήγει.

«Έκατσε επίτηδες μπροστά μου»

Από την πλευρά της η οδηγός λέει: «Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να… Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είχα χώρο για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και τον λόγο για την υπόθεση έχει πλέον η Δικαιοσύνη.

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