Χαμάς: Στην Αίγυπτο ο νέος ηγέτης Χαλίλ αλ-Χάγια, μία εβδομάδα πριν τον Κούσνερ

Πρόκειται να συζητήσει για το παλαιστινιακό ζήτημα και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ελένη Ευστρατίου

Χαμάς: Στην Αίγυπτο ο νέος ηγέτης Χαλίλ αλ-Χάγια, μία εβδομάδα πριν τον Κούσνερ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, νέος ηγέτης της Χαμάς, επισκέτεται την Αίγυπτο για να συζητήσει την εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
  • Η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών για το παλαιστινιακό ζήτημα και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ για να προωθήσει τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη Λωρίδα της Γάζας.
  • Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη, θέτοντας ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς για οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων.
  • Από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο 2025, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι και έξι Ισραηλινοί στη Γάζα.
Snapshot powered by AI

Στο Κάιρο αναμένεται ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει τις προσπάθειες για την εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο από την ανάληψη της ηγεσίας του κινήματος. Σύμφωνα με πηγή της Χαμάς, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων και εξελίξεων που σχετίζονται με το παλαιστινιακό ζήτημα, με κυριότερο μεταξύ αυτών τις συνομιλίες που αποσκοπούν στην εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την πηγή, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, Μοχάμεντ Νταρουίς, ο επικεφαλής του κινήματος στο εξωτερικό Χαλέντ Μεσάαλ, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη Ζαχέρ Τζαμπάριν, καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου Αραβικών και Ισλαμικών Σχέσεων Μπασέμ Ναΐμ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφτεί την Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της αναμενόμενης μετάβασης στην περιοχή του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να προωθήσει τον αμερικανικό «οδικό χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας. Θα τον συνοδεύσει ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο Βούλγαρος διπλωμάτης που έχει αναλάβει ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.

Το ταξίδι ακολουθεί τη δημόσια απόρριψη από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την 9η Αυγούστου του αμερικανικού οδικού χάρτη 15 σημείων ο οποίος ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου από τον κ. Μλαντένοφ και προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τους τομείς που κατέχουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Χαμάς τον αποδέχτηκε, αλλά το Ισραήλ τον απέρριψε, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας είναι ο «αληθινός» αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σύμφωνα με πηγή του AFP στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, οι κ.κ. Κούσνερ και Μλαντένοφ ελπίζουν να έχουν «εποικοδομητικές συζητήσεις» για το συνολικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, η λεγόμενη πρώτη φάση του οποίου άρχισε με την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025. Έκτοτε οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκλιμακώθηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε. Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπέστησαν έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Aναστολή των δασμών ζήτησε ο νέος πρόεδρος από τον Τραμπ μετά τον καταστροφικό σεισμό

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Στην Αίγυπτο ο νέος ηγέτης Χαλίλ αλ-Χάγια, μία εβδομάδα πριν τον Κούσνερ

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί από τον σεισμό, 2.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Θεούτα: Περισσότερες από 100 συλλήψεις μεταναστών - Τουλάχιστον 5.000 παραμένουν στα ισπανικά εδάφη

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις μαχητές των Χούθι νεκροί απο επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο βορειοδυτικό Λεόν

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ταχύπλοο έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένο ιστιοπλόο στην Ερέτρια - Δύο τραυματίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο προπάππους της - Της φόρεσε την ιατρική ποδιά

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Πέντε νέοι νεοσσοί για το σπάνιο «πουλί-γραμματέας» – Ιστορική επιτυχία αναπαραγωγής

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κατάρ αρνείται τη σύλληψη τριών Ιρανών πιλότων

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μασαχουσέτη: Δήμαρχος συνελήφθη για υπεξαίρεση 1,5 εκατ. δολαρίων από τα κονδύλια για την πανδημία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές χαρές για όλους στο Ρέθυμνο - Προβλήματα προσβασιμότητας και φθορές - Βίντεο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλεμμένος Πικάσο από το 2018, βρέθηκε μέσα σε άδειο διαμέρισμα στο Μιλγουόκι

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Το πείραμα της Σουμάτρας που έσωσε τους ουρακοτάγκους από την εξαφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση στο Λιχτενστάιν: Καταργεί τη διαδοχή του θρόνου μόνο για αρσενικούς απογόνους

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταίο χειροκρότημα στη θρυλική Μπόνι Τάιλερ: Εκατοντάδες θαυμαστές για την κηδεία της

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακριβώς

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

12:54NEWSBOMB

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

20:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικός Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες που δίνουν… τρελή μάχη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ