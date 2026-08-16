Χαμάς: Στην Αίγυπτο ο νέος ηγέτης Χαλίλ αλ-Χάγια, μία εβδομάδα πριν τον Κούσνερ

Snapshot Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, νέος ηγέτης της Χαμάς, επισκέτεται την Αίγυπτο για να συζητήσει την εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών για το παλαιστινιακό ζήτημα και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ για να προωθήσει τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη, θέτοντας ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς για οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων.

Από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο 2025, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι και έξι Ισραηλινοί στη Γάζα. Snapshot powered by AI

Στο Κάιρο αναμένεται ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσει τις προσπάθειες για την εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Αίγυπτο από την ανάληψη της ηγεσίας του κινήματος. Σύμφωνα με πηγή της Χαμάς, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων και εξελίξεων που σχετίζονται με το παλαιστινιακό ζήτημα, με κυριότερο μεταξύ αυτών τις συνομιλίες που αποσκοπούν στην εδραίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την πηγή, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, Μοχάμεντ Νταρουίς, ο επικεφαλής του κινήματος στο εξωτερικό Χαλέντ Μεσάαλ, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη Ζαχέρ Τζαμπάριν, καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου Αραβικών και Ισλαμικών Σχέσεων Μπασέμ Ναΐμ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφτεί την Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της αναμενόμενης μετάβασης στην περιοχή του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να προωθήσει τον αμερικανικό «οδικό χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας. Θα τον συνοδεύσει ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο Βούλγαρος διπλωμάτης που έχει αναλάβει ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.

Το ταξίδι ακολουθεί τη δημόσια απόρριψη από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την 9η Αυγούστου του αμερικανικού οδικού χάρτη 15 σημείων ο οποίος ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου από τον κ. Μλαντένοφ και προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τους τομείς που κατέχουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Χαμάς τον αποδέχτηκε, αλλά το Ισραήλ τον απέρριψε, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας είναι ο «αληθινός» αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σύμφωνα με πηγή του AFP στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, οι κ.κ. Κούσνερ και Μλαντένοφ ελπίζουν να έχουν «εποικοδομητικές συζητήσεις» για το συνολικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, η λεγόμενη πρώτη φάση του οποίου άρχισε με την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025. Έκτοτε οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκλιμακώθηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε. Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπέστησαν έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.

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