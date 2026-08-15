Αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο προπάππους της - Της φόρεσε την ιατρική ποδιά

Snapshot Ο 97χρονος Γουέστελ Κρίγκερ τήρησε την υπόσχεσή του να παρευρεθεί στην αποφοίτηση της δισέγγονής του και να της φορέσει την πρώτη λευκή ιατρική ποδιά.

Ο Κρίγκερ ξεκίνησε ως ξυλουργός και αργότερα έγινε γιατρός, υπηρετώντας σε οικονομικά ασθενέστερες περιοχές και ιδρύοντας νοσοκομείο για ασθενείς με AIDS.

Η δισέγγονή του Χέιντεν επέλεξε να σπουδάσει ιατρική στο ίδιο πανεπιστήμιο όπου είχε αποφοιτήσει ο προπάππους της, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

Ο Κρίγκερ τόνισε ότι η συνεχής προσπάθεια και η θέληση για αυτοβελτίωση είναι το κλειδί για ενεργή και γεμάτη ζωή, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η οικογένεια θεωρεί το παράδειγμα του Γουέστελ ως μάθημα θέλησης, επιμονής και προσφοράς. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική υπόσχεση, που είχε δοθεί πριν από χρόνια, έκανε πράξη ο 97χρονος Γουέστελ Κρίγκερ, αποδεικνύοντας ότι η αφοσίωση και η αγάπη δεν γνωρίζουν ηλικιακά όρια.

Όταν η δισέγγονή του, Χέιντεν, ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τις σπουδές της, ο 97χρονος της είχε υποσχεθεί πως, αν καταφέρει να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή, ο ίδιος θα βρισκόταν στην τελετή αποφοίτησης για να της φορέσει την πρώτη της λευκή ιατρική ποδιά. Η Χέιντεν όχι μόνο τήρησε το δικό της μέρος της συμφωνίας, αλλά επέλεξε να σπουδάσει στο ίδιο ίδρυμα από το οποίο είχε αποφοιτήσει ο προπάππους της πριν από έξι δεκαετίες: το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

Από ξυλουργός, αφοσιωμένος γιατρός

Η διαδρομή του Γουέστελ Κρίγκερ στην ιατρική υπήρξε εξίσου αξιοσημείωτη. Ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή ως ξυλουργός, όμως η επιθυμία του για προσφορά και εξέλιξη τον ώθησε να επιστρέψει στα θρανία σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρά το γεγονός ότι ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμφοιτητής του, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και υπηρέτησε την ιατρική για δεκαετίες, εργαζόμενος στα τμήματα επειγόντων περιστατικών μέχρι τα 70 του χρόνια.

«Προσέφερε πάντα σε οικονομικά ασθενέστερες περιοχές που δεν είχαν υγειονομική κάλυψη», δήλωσε στο Newsweek η εγγονή του, Κρίστι Τζόνσον. «Έμαθε μάλιστα να πιλοτάρει αεροπλάνο, ταξιδεύοντας στο Μεξικό για να περιθάλψει ασθενείς, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία ίδρυσε και νοσοκομείο για ασθενείς με AIDS».

Παράδοση της σκυτάλης

Αν και η οικογένειά του μεγάλωσε με την πάροδο των ετών, κανένας από τους απογόνους του δεν είχε ακολουθήσει το επάγγελμά του, μέχρι που η Χέιντεν αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα. Καθώς εκείνη προχωρούσε στις σπουδές της, ο 97χρονος παρέμενε αποφασισμένος να δώσει το «παρών» στην αποφοίτησή της.

Όταν η μεγάλη μέρα έφτασε, η οικογένεια φρόντισε ο Γουέστελ να φορά τη δική του καθαρή λευκή ποδιά. «Νιώθω βαθιά συγκινημένος», ψιθύρισε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν δει τη δισέγγονή του να παραλαμβάνει τη δική της ποδιά, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.

https://www.instagram.com/reel/DbhVR79I0uo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος»

Για την οικογένεια, η ιστορία του 97χρονου αποτελεί διαρκές μάθημα θέλησης και αυτοβελτίωσης. «Ο παππούς ήθελε να ξεφύγει από τη φτώχεια και να γίνει ένας σεβαστός γιατρός, και το πέτυχε», ανέφερε η εγγονή του.

Ο ίδιος ο Γουέστελ υποστηρίζει ότι το μυστικό για να παραμένει κανείς νέος και δραστήριος είναι η συνεχής προσπάθεια: «Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος. Συνέχισε να πιέζεις τον εαυτό σου, να ανεβαίνεις από τις σκάλες, να αποκτάς νέα ενδιαφέροντα και να αλλάζεις πορεία αν χρειαστεί».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης