Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της

Μία κατά συρροή δολοφόνος που επέλεγε να παντρευτεί τα θύματά της πριν τα σκοτώσει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 56χρονη Κολτούμ Ακμπάρι καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία τουλάχιστον 10 πρώην συζύγων της μέσα σε δύο δεκαετίες.
  • Η Ακμπάρι χρησιμοποιούσε προσωρινούς γάμους και δηλητήρια, όπως ηρεμιστικά και βιομηχανική αλκοόλη, για να σκοτώνει τους συζύγους της και να αποσπά περιουσιακά στοιχεία.
  • Η δράση της σταμάτησε μετά το θάνατο του τελευταίου συζύγου της το 2023, ο οποίος κατήγγειλε ότι τον ανάγκαζε να παίρνει φάρμακα πριν πεθάνει.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων επέλεξαν είτε την εκτέλεση της ποινής (qisas) είτε χρηματική αποζημίωση (diya) σύμφωνα με την ισλαμική Σαρία.
  • Η εκτέλεση της Ακμπάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί με απαγχονισμό, ενώ το δικαστήριο της επέβαλε επίσης ποινές φυλάκισης για απόπειρα δολοφονίας.
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Η 56χρονη Κολτούμ Ακμπάρι, έγινε γνωστή ως η «Μαύρη Χήρα» του Ιράν, καθώς καταδικάστηκε σε θάνατο μετά από μια φονική σειρά γάμων που οδήγησε τουλάχιστον 10 συζύγους στο νεκροταφείο σε διάστημα δύο δεκαετιών.

Η Ακμπάρι ομολόγησε μεγάλο μέρος των φρικιαστικών δολοφονιών, όπως ανέφερε το γραφείο δημοσίων σχέσεων της επαρχίας Μαζανταράν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν την περασμένη Κυριακή.

Δεν είναι σαφές πόσοι από τους πρώην συζύγους της έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός τους φτάνει τους δώδεκα ή και περισσότερους, ενώ πιστεύεται ότι μόνο ένας επέζησε, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι περισσότεροι δολοφονήθηκαν με τη χρήση οινοπνεύματος, ηρεμιστικών και άλλων φαρμάκων.

Οι αρχές υποθέτουν ότι το κίνητρο ήταν η απληστία και ότι η Ακμπάρι συγκέντρωνε χρυσό, μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία από την προίκα των θυμάτων της.

Η δολοφονική πορεία της τελείωσε τελικά το 2023 μετά το θάνατο του 82χρονου συζύγου της, Γκολάμρεζα Μπαμπάι, ο οποίος είχε παραπονεθεί σε μέλη της οικογένειάς του ότι η Ακμπάρι τον ανάγκαζε να παίρνει φάρμακα και πέθανε λίγο αργότερα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς»

«Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τους νάρκωνα και μετά χρησιμοποιούσα μια πετσέτα», δήλωσε σε ομολογία της πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με το Telegraph.

Δέκα οικογένειες επέλεξαν το «qisas», την ιρανική τιμωρία «οφθαλμός αντί οφθαλμού», ενώ τουλάχιστον μία οικογένεια συμφώνησε να δεχτεί χρηματική αποζημίωση — «diya» — αντί για ποινή, όπως ορίζει η ισλαμική Σαρία.

Η σκληρή μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν να συνάπτει «προσωρινούς» γάμους, γνωστούς ως «sigheh» — συμβατικές σχέσεις στο Ιράν που περιλαμβάνουν προίκα και καθορισμένη διάρκεια γάμου — με τους ηλικιωμένους άνδρες πριν τους ναρκώσει.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και το αντιπολιτευτικό «Iran International», τα δηλητήρια που επέλεγε κυμαίνονταν από συνηθισμένα φάρμακα, όπως αυτά για τη θεραπεία του διαβήτη, έως βιομηχανική αλκοόλη που έβαζε κρυφά στα ποτά, καθώς και ηρεμιστικά.

Γεννημένη στο χωριό Μαλεκαμπάντ, η Ακμπάρι χώρισε τον πρώτο της σύζυγο, σύμφωνα με την ιρανική ιστοσελίδα «Faraz Daily». Η ιστοσελίδα ανέφερε ότι ομολόγησε τη δολοφονία του δεύτερου συζύγου της, ενός άνδρα ονόματι Αλιτζάν, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέλη της οικογένειάς του ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμούς στο παρελθόν, και ομολόγησε ότι έριξε βιομηχανική αλκοόλη στο στόμα του και τον έπνιξε.

Τα θύματα ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες πόλεις, γεγονός που την εμπόδισε να αποκαλυφθεί.

Το δικαστήριο επέβαλε 10 θανατικές ποινές και ποινές φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα για να ασκήσουν έφεση, σύμφωνα με την εφημερίδα «Jerusalem Post».

Η επικείμενη κρατική εκτέλεση, η οποία στο Ιράν πραγματοποιείται συνήθως με απαγχονισμό.

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