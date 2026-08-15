Συναγερμός στη Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Αναφορές για τραυματίες

Οι φοιτητές έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα κτίρια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συναγερμός στη Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Αναφορές για τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού, μετά από πυροβολισμούς εναντίον πολλών ατόμων στο πανεπιστημιακό συγκρότημα σήμερα το πρωί.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αν και το πανεπιστήμιο δηλώνει ότι κανένας από τους τραυματισμούς δεν φαίνεται προς το παρόν να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Οι φοιτητές έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα κτίρια, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για πολλούς υπόπτους, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συλλήψεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Λινοπεράματα – Μεγάλη κινητοποίηση

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρώσια βάζει στο στόχαστρο την Τουρκία για προμήθεια όπλων σε Ουκρανία - «Άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας»

16:31LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Ταλλούλα, και τα τρυφερά κλικ από τον γάμο

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακιρβώς

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση στην Καλαμαριά

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε Red Code μεγάλο μέρος της χώρας την Κυριακή - Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση «σάουνα»: Επιβάτες της Ryanair λιποθύμησαν και έκαναν εμετό, παγιδευμένοι χωρίς κλιματισμό

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αηδονά

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Αναφορές για τραυματίες

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Αιφνιδιαστική απόφαση: Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι «ξήλωσε» τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του 

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Θρήνος στα συντρίμμια από τον μέγα σεισμό - Τρόμος με νέο χτύπημα του Εγκέλαδου, «το ελληνικό σεισμικό τόξο είναι παρόμοιο»

15:12WHAT THE FACT

Δελφίνι εμφανίστηκε στα κανάλια της Βενετίας

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάρτη: Θρασύτατοι ληστές εισέβαλαν σε σπίτι 63χρονου - Τον χτύπησαν, ξύπνησε η 90χρονη μάνα του

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Ο Στέφανος Μάνος συνδέθηκε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις τις οποίες υπερασπίσθηκε με συνέπεια

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στη θάλασσα για 16 ώρες, αφού αναποδογύρισε το τζετ σκι τους - Δείτε την στιγμή που διασώθηκαν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά μέσα σε 15 λεπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση «σάουνα»: Επιβάτες της Ryanair λιποθύμησαν και έκαναν εμετό, παγιδευμένοι χωρίς κλιματισμό

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Θρήνος στα συντρίμμια από τον μέγα σεισμό - Τρόμος με νέο χτύπημα του Εγκέλαδου, «το ελληνικό σεισμικό τόξο είναι παρόμοιο»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην αγχόνη η «μαύρη χήρα του Ιράν»: Σκότωσε με φρικτό τρόπο τουλάχιστον 10 πρώην συζύγους της - Δεν θυμάται ακιρβώς

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αηδονά

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

13:47TRAVEL

Τρεις μαγευτικές παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

14:08LIFESTYLE

Μαντόνα: Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της - Η επίσκεψη στα Μετέωρα

12:54NEWSBOMB

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων - Θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ κατά τόπους

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «άγνωστος» Στέφανος Μάνος: Ο σκληρός τεχνοκράτης που «έσωσε» την Πλάκα και το παρασκήνιο με την κινητή τηλεφωνία

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στη θάλασσα για 16 ώρες, αφού αναποδογύρισε το τζετ σκι τους - Δείτε την στιγμή που διασώθηκαν

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ