Συναγερμός στη Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Αναφορές για τραυματίες

Το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού, μετά από πυροβολισμούς εναντίον πολλών ατόμων στο πανεπιστημιακό συγκρότημα σήμερα το πρωί.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αν και το πανεπιστήμιο δηλώνει ότι κανένας από τους τραυματισμούς δεν φαίνεται προς το παρόν να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Οι φοιτητές έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα κτίρια, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για πολλούς υπόπτους, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συλλήψεις.