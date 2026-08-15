Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε ηλικιωμένο για μια θέση πάρκινγκ
Ο οδηγός ταξί γρονθοκόπησε τον ηλικιωμένο
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- Οδηγός ταξί στην Πάρο ξυλοκόπησε ηλικιωμένο άνδρα λόγω διαφωνίας για θέση πάρκινγκ.
- Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο με γροθιές από τον οδηγό ταξί.
- Δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον καβγά.
Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην Πάρο, με οδηγό ταξί να γρονθοκοπεί ηλικιωμένο για μία θέση πάρκινγκ.
Όπως αναφέρει και το cyclades24.gr, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Ο οδηγός ταξί άρχισε να κινείται επιθετικά προς το μέρος του ηλικιωμένου και τον χτύπησε με γροθιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση ούτε τι είχε προηγηθεί πριν αρχίσει η καταγραφή.
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